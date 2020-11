Black Friday: solo per oggi la griglia e friggitrice ad aria della Ninja in offerta con uno sconto del 40%

Il gusto autentico del barbecue e la bontà della frittura sono facili e semplici da realizzare grazie Ninja Grill & Air Fryer, poi con le offerte del Black Friday è anche conveniente.

L’apparecchio ci permette di realizzare direttamente a casa tutti i piatti che preferiamo, grazie alle 5 funzioni di cottura:

griglia : per cuocere e gustare il sapore tipico del barbecue;

: per cuocere e gustare il sapore tipico del barbecue; friggitrice ad aria : fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale con pochissimo o zero olio aggiunto;

: fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale con pochissimo o zero olio aggiunto; arrosto : prepareremo squisiti piatti a base di carne o verdure arrosto dando libero sfogo alla nostra fantasia;

: prepareremo squisiti piatti a base di carne o verdure arrosto dando libero sfogo alla nostra fantasia; cottura in forno : golose torte di mele, crostate di frutta, ma anche pane fresco fatto in casa per sentirci dei veri chef;

: golose torte di mele, crostate di frutta, ma anche pane fresco fatto in casa per sentirci dei veri chef; essiccatore: permette di disidratare i cibi freschi per fare in casa strisce di carne secca, erbe aromatiche e snack a base di frutta.

Cuocere ingredienti freschi o surgelati sarà semplice senza rinunciare al gusto autentico del barbecue Non dobbiamo fare altro che scegliere tra tre opzioni di temperatura: bassa, media o alta, per risultati impeccabile su ogni tipo di cibo dagli spiedini alle patatine, fino al pesce.

Con la tecnologia cyclonic air la griglia arriva a scaldare l'aria fino a 265°C e la fa circolare attorno ai cibi, per una cottura e una rosolatura uniformi. La temperatura controllata, il paraschizzi e la zona ad aria fredda riducono i fumi durante la cottura.

Completata da un timer integrato non corriamo il rischio di far bruciare i nostri piatti preferiti. Ideale per 4 persone grazie alla capacità di 5,7 L, ha un cestello per frittura e doratura da 3,8 L, una piastra per grigliare e una spazzola per la pulizia. Una volta terminato l’utilizzo non ci resta che inserire le parti lavabili in lavastoviglie e la Ninja Grill & Air Fryer sarà pronta per un nuovo utilizzo.