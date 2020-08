Offerte Amazon: tanti sconti sugli elettrodomestici Jimmy

Con i giusti elettrodomestici vivere in una casa smart è possibile. Le pulizie portano via molto tempo, e l’aspirapolvere è tra gli elettrodomestici più importante. Una volta finito di pulire casa, non resta che rinfrescarsi con un ottimo frullato e con l’aiuto di un ventilatore.

Per avere tutto ciò che serve e vivere in un ambiente efficiente Jimmy mette a disposizione alcuni dei suoi apparecchi a prezzi super scontati su Amazon.

Jimmy JV53

Con la scopa elettrica Jimmy JV53 pulire casa è smart ed efficiente. Grazie al motore brushless digitale senza spazzole, assicura un’aspirazione potente con una resistenza prolunga del motore e la riduzione al minimo del rumore. Il sistema di filtrazione Dual Cyclonic, con filtro HEPA, aspira efficacemente anche le particelle più piccole purificando così l’aria durante le pulizie. Datata di diversi accessori multi-uso permette di raggiungere in autonomia anche i posti più difficili. Adatta per chi soffre di allergie, il filtro anti-acaro riduce al minimo i batteri, mentre l’angolazione ergonomica a 65° rende le pulizie pratiche e veloci. Alimentata da sei batterie al litio da 2500mAh ha un’autonomia di 45 minuti.

Scopri l’aspirapolvere Jimmy JV53 su Amazon a 159,00€ con uno sconto dell’11%

Jimmy JV83

Design ergonomico e peso contenuto sono le caratteristiche principali di questa scopa elettrica. Facile da portare con voi in ogni stanza grazie al peso di 1,5 kg vi permette di muovervi negli ambienti in piena libertà. Il motore brushless digitale da 450W consente un’aspirazione potente a 135 AW, per una durata prolungata e il rumore ridotto al minimo, perfetto se in casa ci sono bambini piccoli. Il filtro HEPA e la spazzola anti-acaro rimuovono anche i più piccoli batteri purificando l’aria durante le pulizie. Datata di numerosi accessori come la spazzola motorizzata per aspirare e lucidare il pavimento, una bocchetta per fessure 2-in-1, una spazzola per imbottiti 2-in-1, un connettore, un tubo flessibile, una spazzola morbida e un supporto per la ricarica permette di pulire ogni ambiente facilmente. Il modello alimentato da sette batterie al litio da 2500mAh ha un’autonomia di 60 minuti.

Scopri la scopa elettrica Jimmy JV83 su Amazon a 239,00€ con uno sconto dell’11%

Jimmy frullatore blender

Per dare libero sfogo alla propria fantasia e preparare ricette sane e gustose, il frullatore blender è immancabile nella vostra cucina. Adatto per chi segue un regime alimentare ipocalorico, per chi vuole coccolarsi con un delizioso frullato o per preparare i pasti per i più piccoli, questo frullatore versatile accontenterà tutti i vostri gusti. La struttura permette di frullare frutta e verdura senza disperderne i nutrienti essenziali. Semplice da usare il modello auto-pulente vi farà risparmiare tempo e fatica. Dotato di motore Torque da 22000 giri al minuto con potenza di 700W, consente di frullare e tritare rapidamente, mentre le lame in acciaio Inox con taglio multi-angolare e rapido sminuzzano ogni ingrediente.

Scopri Jimmy frullatore blender su Amazon a 79,00€ con uno sconto del 20%

Jimmy ventilatore a piantana

Con un ventilatore smart ed efficiente riuscire a sopportare le torride giornate estive diventa molto più semplice. Il design elegante e accattivante non solo rende il ventilatore un accessorio adatto in ogni ambiente, ma estremamente silenzioso grazie al motore brushless ad alta precisione e velocità variabile. Le pale dall’esclusiva forma ad ali di gabbiano, ricreano la naturalezza del vento. Con le due con tre livelli di velocità da poter controllare attraverso il pratico telecomando rinfresca l'ambiente ad ogni ora, anche di notte. Con un’oscillazione di 360°, tutti gli angoli della stanza saranno freschi.

Scopri Jimmy ventilatore a piantana su Amazon a 139,00€ con uno sconto del 26%

