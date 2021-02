Offerte di San Valentino: la piastra a vapore effetto liscio come seta con il 31% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, grazie alle offerte Amazon, trovi la piastra professionale a vapore Bellissima My pro Steam in offerta a 51,99€, con il 31% di sconto.

Bellissima My pro Steam è una piastra professionale che utilizza la tecnologia con vapore, per un liscio luminoso che dura a lungo. Perfetta anche su capelli ricci, crespi o secchi e difficili da disciplinare, questa piastra sfrutta i benefici del vapore per preservare l'idratazione dei capelli, che risultano così incapaci di assorbire umidità e quindi di gonfiarsi, scomporsi e incresparsi; inoltre, l’azione del vapore distende le fibre capillari, per un effetto ultra luminoso, e protegge il capello dal passaggio delle piastre, evitando lo shock termico.

Per attivare l’emissione del vapore, una volta raggiunta la giusta temperatura, basterà aprire e chiudere la piastra alcune volte assicurandoti che il pulsante di attivazione, posto all’interno sotto la scritta Steam Technology, venga premuto fino in fondo: il vapore, non sempre visibile ad occhio nudo, uscirà dai fori della piastra riscaldata superiore e si diffonderà sulla ciocca al passaggio delle piastre, lisciando i capelli alla perfezione.

La piastra Bellissima My pro Steam, inoltre, è dotata di rivestimento in ceramica, che favorisce la protezione dal calore e assicura una perfetta scorrevolezza donando luminosità ai capelli, di controllo della temperatura (regolazione elettronica della temperatura a 3 livelli 170°c - 200°c - 230°C), piastre oscillanti da 28x110 mm, che si adattano perfettamente alla ciocca per massimizzare l’efficacia di stiratura in una sola passata, sistema di riscaldamento rapido, autospegnimento dopo 60 minuti di inutilizzo e cavo girevole da 1,8 m.

Adatta per capelli ricci, crespi, secchi, fragili o danneggiati la piastra professionale a vapore My Pro Steam di Bellissima restituisce splendore anche ai capelli più difficili e regala un liscio assoluto che dura a lungo resistente all’umidità, senza seccare, aggredire o spezzare i capelli: approvatissima!

I consigli in più:

Per attivare la funzione vapore chiudi la piastra sulla ciocca alla radice: il vapore si attiva, esce dai fori e si diffonde sui capelli nella giusta quantità durante la stiratura fino alle punte. Per una nuova emissione di vapore riapri e richiudi la piastra sulla prossima ciocca.

chiudi la sulla ciocca alla radice: il si attiva, esce dai fori e si diffonde sui nella giusta quantità durante la stiratura fino alle punte. Per una nuova emissione di riapri e richiudi la sulla prossima ciocca. Per un’ottimale uscita del vapore , durante l’uso tieni la piastra con il serbatoio rivolto verso l’esterno.

, durante l’uso tieni la con il serbatoio rivolto verso l’esterno. Per un effetto mosso, tieni la piastra in posizione obliqua, ruota di 180° e scorri lentamente fino alle punte.

in posizione obliqua, ruota di 180° e scorri lentamente fino alle punte. Per un mosso voluminoso, riprendi i ricci ottenuti con la piastra avvolgendoli attorno alle dita fino alla radice e poi fissali con delle forcine. Applica dello spray fissante, lascia in posa per qualche minuto e rimuovi le forcine.

Scoprila in offerta su Amazon.it