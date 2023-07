Prime Day 2023: ultime ore per approfittare delle migliori offerte Samsung, Xiaomi e Kenwood

Il Prime Day 2023 è arrivato, l'11 e il 12 luglio Amazon mette a disposizione una serie di sconti imperdibili per tutti gli iscritti al servizio Prime.

Se non riuscite a resistere e non vedete l’ora di acquistare l’aspirapolvere tanto desiderato o la friggitrice ad aria per concedervi piccoli peccati di gola in modo salutare, allora non potete farvi sfuggire le offerte Amazon.

Pronti ad acquistare gli elettrodomestici Samsung, Xiaomi, Kenwood e Rowenta per una casa smart a prezzi convenienti? Scopriamoli insieme!

Philips

Concedersi una pausa caffè o preparare deliziose ricette per far felici i propri cari è possibile con i prodotti Philips a prezzi scontatissimi.

Macchina del caffè (sconto 21%)

Il caffè è una delle bevande preferite e per realizzarlo a regola d'arte questa macchina è la scelta ideale. L'elettrodomestico ha un display touch intuitivo che permette di selezionare tra espresso, cappuccino e molto altro ancora in pochi secondi. Oltre a poter scegliere l'intensità del caffè in base ai propri gusti, la macchina grazie al montalatte incluso prepara una schiuma morbida, vellutata e dalla consistenza perfetta. Per sfruttare al meglio l'aroma del caffè appena macinato il macinacaffè incluso con 12 impostazioni regolabili permette di avere dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

Scopri di più su Amazon

Tostapane (sconto 16%)

La colazione è il pasto più importante della giornata e con questo tostapane realizzato con bioplastiche ricavate da olio da cucina esausto sarà anche green. All'interno delle due fessure è possibile tostare le fette scegliendo la doratura preferita grazie alle 8 impostazioni, inoltre la funzione scongelamento consente di tostare il pane congelato in un'unica operazione.

Scopri di più su Amazon

Kenwood

Preparare deliziosi dolci, organizzare feste o esercitarvi nel vostro hobby preferito sarà davvero semplice e divertente con i frullatori e le impastatrici Kenwood.

Planetaria Chef XL (sconto 14%)

La struttura in metallo pressofuso e la finitura in silver si sposano alla perfezione a una potenza di 1200 Watt e a una capiente ciotola in acciaio da 6,7 litri per impastare e miscelare tutti gli ingredienti in una volta sola. Le 3 velocità di lavorazione differenti: alta, media, planetaria e quella aggiuntiva Pulse, vi consentono di realizzare tutti gli impasti che volete, poi se vi fate aiutare dalla frusta K, dal gancio impastatore e dalla frusta a filo ogni ricetta sarà un vero e proprio capolavoro.

Scopri di più su Amazon

Kenwood mixer a immersione (sconto 43%)

Il frullatore tritatutto multifunzione sarà il vostro migliore alleato in cucina, perché è pensato per realizzare ogni tipo di preparazione, dal dolce, al salato senza dimenticare gli snack. Le lame si muovono lungo 3 diverse traiettorie, sostenute da un motore da 800 W in grado di gestire anche gli ingredienti più difficili come la frutta ed i tuberi. Facile da utilizzare ha un'impugnatura ergonomica realizzata in Suregrip che protegge le mani e assicura una presa solida. Non dovete fare altro che dedicarvi al vostro hobby preferito e utilizzate il frullatore insieme agli accessori in dotazione come la frusta a filo in acciaio inossidabile, lo schiacciaverdure in metallo con 2 setacci, il bicchiere graduato da 0,75 ml in plastica eil tritatutto.

Scopri di più su Amazon

Kenwood Titanium Chef Patissier XL (sconto 5%)

La creatività si unisce alla cottura a induzione grazie a questa impastatrice planetaria dotata di ben 24 programmi automatici per realizzare ricette in modo semplice e veloce. Il sistema a induzione è pensato per cuocere gli ingredienti direttamente all'interno della ciotola della capienza di 6,7 litri, completata da manici termoisolanti. Le 8 velocità di lavorazione e la possibilità di avere una temperatura che va da 20 a 180° C associata a una potenza pari a 1500 Watt, è la scelta gusta per realizzare ricette che conquisteranno tutta la famiglia.

Scopri di più su Amazon

Samsung

Il marchio coreano simbolo di tecnologia e di prodotti top di gamma è perfetto per prendersi cura della casa, ma con un occhio al portafoglio.

Frigorifero combinato (sconto 9%)

Il frigorifero combinato formato da 3 ripiani in vetro temperato, 1 cassetto, un supporto vini, uno per le uova e uno per i latticini ha una capienza di 344 litri, mentre il comparto freezer da 108 litri con i suoi tre cassetti e un vassoio per il ghiaccio è in grado di conservare tutto quello che volete. Ogni zona del frigorifero garantisce un freddo uniforme grazie al sistema di bocchette che assicurano la circolazione dell'aria e la possibilità per la stessa di rimanere costante. Questa tecnologia è pensata per eliminare la brina e il ghiaccio e mantenere intatta la freschezza del cibo.

Scopri di più su Amazon

Robot 2 in 1 (sconto 9%)

Il robot aspirapolvere oltre a rimuovere lo sporco e i batteri lava i pavimenti efficacemente, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia della casa. Una volta agganciato il panno in microfibra al contenitore dell’acqua, questo lo riconosce e inizia automaticamente a lavare regolando il livello dell’acqua, mentre la batteria a lunga durata mantiene la potenza aspirante fino a 150 minuti per pulire tutto l’appartamento con una sola ricarica. Il design slim, è ideale per pulire anche sotto i mobili e raggiungere i punti più difficili per un risultato efficiente e completo. Pensato per chi è sempre fuori casa, il robot può essere collegato all'app dedicata e controllare l’apparecchio anche da remoto.

Scopri di più su Amazon

Lavasciuga (sconto 39%)

Poter lavare e asciugare tutto il guardaroba con un solo elettrodomestico è possibile con la lavasciuga della Samsung. Il modello dotato di tecnologia Ecolavaggio assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature perché il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Il bucato sarà pulito, disinfettato e profumato sfruttando la tecnologia Airwash che con l'aria calda rimuove gli odori sgradevoli ed elimina i batteri fino al 99,9% senza utilizzare acqua calda o detergenti chimici.

Scopri di più su Amazon

Asciugatrice (sconto 3%)

Con l'asciugatrice avrete il bucato sempre pronto per essere indossato sia in estate che in inverno, inoltre, il modello con pompa di calore Crystal EcoDry e Optimal Dry Sensor asciuga meglio e consuma meno! I 3 sensori presenti all'interno del cestello regolano il tempo di asciugatura e monitorano l’umidità dei tessuti per un bucato pronto rapidamente e con il minor dispendio energetico.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi

L’azienda cinese tra i leader nel campo dei cellulari, ha deciso di occuparsi e sviluppare anche il settore degli elettrodomestici creando prodotti efficienti e tecnologici.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 (sconto 29%)

Comoda, ergonomica e maneggevole: la scopa elettrica Xiaomi è l’alleata ideale quando dovete pulire casa. Il motore con potenza fino a 100.000 giri al minuto, ha una batteria con una durata di 45 minuti in modalità Standard e 15 minuti in modalità Max, ideale per pulire a fondo l’appartamento. Grazie al sistema di filtrazione a 3 fasi (filtro a ciclone, filtro HEPA e filtro in cotone) elimina il 99,9% dei batteri separando la polvere dall’aria.

Scopri di più su Amazon

Mi Motion-Activated Night Light (sconto 25%)

La luce notturna è perfetta per girare in casa anche di notte senza correre il rischio di andare a sbattere, il dispositivo è in grado di impostare l'ora di accensione e spegnimento grazie all'uso della app Xiaomi Home, inoltre può rilevare la condizione di illuminazione della stanza in cui viene posizionata e i movimenti dell'uomo attraverso la lente Fresnel personalizzata.

Scopri di più su Amazon

Rowenta

Il marchio tedesco dei piccoli elettrodomestici ha sempre puntato tutto sulla qualità e la ricerca tecnologica per realizzare prodotti al passo con i tempi.

Ventilatore a piantana Turbo Silence Extreme+ (sconto 29%)

In estate, con le temperature alte, è impossibile non avere un ventilatore e il modello della Rowenta non solo garantisce alte prestazioni, ma è estremamente silenzioso per poter godere del fresco anche di notte. Dotato di 5 velocità potete regolare il livello in base alle vostre esigenze, mentre il timer permette di attivare lo spegnimento automatico e avere così un sicuro risparmio energetico.

Scopri di più su Amazon

Aspirapolvere Force flex (sconto 23%)

Liberarsi dei peli degli animali domestici è più semplice di quello che si pensa con l’aspirapolvere Animal Care Rowenta! L'apparecchio è in grado di assicurare risultati straordinari grazie alla spazzola motorizzata con luce a LED e setole in Nylon e alla tecnologia Flex che permette di arrivare anche sotto ai mobili bassi senza doversi piegare. Oltre ad avere una potenza fino a 130AW l'aspirapolvere ha tre modalità: Eco per sessioni di pulizia silenziose su tutte le superfici, Max per eliminare peli di animali e lo sporco più consistente e Boost per pulire alla massima potenza.

Scopri di più su Amazon

Bilancia Premiss (sconto 41%)

Avere il peso sotto controllo, utilizzando un dispositivo tecnologico è possibile con il Prime Day e la bilancia Premiss in super offerta. Il modello ha la superficie in vetro temperato e un ampio schermo illuminato che permette di vedere i risultati con un semplice colpo d'occhio. Alimentata a batterie, assicura un risparmio energetico, perché si accende solo quando si sale sopra e si spegne automaticamente dopo pochi secondi di non utilizzo.

Scopri di più su Amazon

Scopa lavapavimenti a vapore (sconto 20%)

La scopa elettrica e la lavapavimenti si uniscono per assicurare un prodotto tecnologico e dalle alte prestazioni realizzata per pulire tutta casa e di eliminare germi e batteri in pochi minuti. La tecnologia ciclonica assicura la separazione della polvere dall'aria per restituire un ambiente sicuro soprattutto se ci sono i bambini, mentre la spazzola dotata di tre funzioni: solo vapore, solo aspirazione, vapore e aspirazione si adatta ad ogni tipo di pavimento.

Scopri di più su Amazon