Quaderni, penne, matite e molto altro: i prodotti di cancelleria essenziali per la scuola a prezzi super scontati

Dai quaderni alle matite per colorare, passando per penne, bianchetti, colla ed evidenziatori, ecco tutte le offerte e gli sconti più convenienti che puoi trovare su Amazon per un rientro a scuola coloratissimo

Non solo libri, diari, zaini ed astucci: per tornare sui banchi di scuola pronti ad affrontare un nuovo anno, è essenziale anche munirsi di tutti quei prodotti di cancelleria necessari per compiti e lavoretti.

Quaderni a righe, a quadretti, con o senza spirale, ma anche matite per colorare, penne, bianchetti, colla, evidenziatori e colori: ecco tutte le offerte più convenienti e le confezioni risparmio del settore cancelleria che puoi trovare su Amazon, per un rientro a scuola in grande stile senza spendere una fortuna.

Barattolo da 16 + 4 penne a sfera colorate BIC Cristal Original

L’iconica penna a sfera BIC Cristal Original in un pacco con colori assortiti. Dal prezzo molto conveniente e dall’indiscutibile qualità che contraddistingue la BIC, questo barattolo contiene 20 penne a sfera in diversi colori (8 blu, 6 nere, 4 rosse, 2 verdi), tutte con punte medie da 1,0 mm, per una scrittura scorrevole e senza sbavature, fusto trasparente per controllare il livello di inchiostro, realizzate con il minimo di materiali e certificate dal marchio di qualità ecologica NF.

Confezione da 50 Penne a sfera monocolore BIC Cristal Original

Una confezione risparmio perfetta per spendere poco e avere una fornitura duratura di penne di ottima qualità. Le penne sono tutte a punta media da 1,0 mm, per una scrittura scorrevole e senza sbavature, realizzate con il minimo di materiali e certificate dal marchio di qualità ecologica NF, e sono disponibili nei colori blu, nero, rosso e verde. Scopri la confezione da 50 penne BIC Cristal Original in offerta a 9,89€ con il 18% di sconto

Correttore a nastro – confezione da 10 unità

Anche questa è una confezione risparmio dall’ottimo prezzo e di alta qualità, per una scorta duratura anche da condividere. La confezione si compone di 10 correttori a nastro mini marcati Amazon Basics e ideali per l’uso quotidiano: il nastro copre completamente gli errori e crea un nuovo strato liscio che offre uno spazio pulito e bianco su cui poter scrivere con matita, penna o pennarello. Ogni dispenser trasparente contiene un nastro correttore di colore bianco che misura 4,2 mm x 6 m, che si stende in modo semplice e rapido e che si fissa all'istante, senza bisogno di asciugatura. Leggero e compatto, il correttore è inoltre dotato di meccanismo con riavvolgimento dall’alto e design ergonomico per un’impugnatura sicura

Scopri la confezione da 10 correttori a nastro in offerta a 7,29€

Confezione da 24 matite colorate Noris Colour di Staedtler

Perfetta per piccoli e grandi disegnatori, la confezione marcata Staedtler è dotata di marco CE e si compone di 24 matite colorate Noris Colour, con alta resistenza alla rottura grazie alla grafite rinforzata con l'innovativo materiale Wopex, realizzato con legno certificato pefc proveniente da foreste tedesche a gestione sostenibile. I colori sono brillanti e con diverse tonalità di pigmenti, ottimi per disegnare, colorare, realizzare schizzi o sottolineature accurate e adatti per i più diversi tipi di carta, mentre le matite hanno un fusto esagonale con superficie antiscivolo, morbida e vellutata, che le rende facili da impugnare. Inoltre, grazie al particolare materiale con cui sono realizzate, le matite sono leggermente più pesanti dei normali pastelli e ancora più comode da usare.

Confezione da 30 matite HB pre-temperate in legno Amazon Basics

La scatola AmazonBasics include 30 matite HB che uniscono lo stile classico e la massima praticità, perfette per la scuola, il lavoro o la casa. Tutte le matite sono pre-temperate e prodotte con legno di alta qualità e sono facili da temperare; la forma esagonale arrotondata dalla finitura liscia e satinata permette una presa sicura e una migliore comodità di scrittura, mentre la mina robusta medio-morbida produce un tratto duraturo, liscio e leggibile. Ogni matita è poi dotata di una gomma morbida e senza lattice, che non lascia sbavature e ben assicurata all’estremità con una fascetta metallica, per eliminare velocemente errori e segni indesiderati, e di certificazione PMA di non tossicità, che le rende sicuro anche per l’utilizzo a scuola e in classe. Scopri la confezione da 30 matite in legno in offerta a 6,39€

Confezione da 2 temperamatite doppi in alluminio

Dallo stile classico e comodissimo, il temperamatite di Herlitz è realizzato in alluminio con lame in acciaio inossidabile anti ruggine di alta qualità ed è dotato di 2 fori di ingresso con dimensioni diverse, che si adattano perfettamente a ogni tipo di matita con estrema precisione, senza rovinare il fusto o la punta (rotonde, triangolari, esagonali, per disegno tecnico, colorate, in grafite e gomme matita).

Confezione da 4 gomme per cancellare Mars Plastic di Staedtler

Una confezione risparmio con 4 gomme da cancellare di ottima qualità, perfette per la scuola e per l'ufficio, dalle ottime prestazioni e la lunga durata. Queste gomme si conservano perfettamente nel tempo e durano a lungo, perché cancellano bene consumandosi poco, sono realizzate senza ftalati né lattice, per un maggiore rispetto dell'ambiente, e sono avvolte da una pratica fascetta scorrevole, per un uso funzionale. Inoltre, lasciano residui minimi perché si consumano pochissimo, non sbavano, non si macchiano né rovinano la carta e sono avvolte in un pratico involucro di cellofan con apertura a strappo. Scopri la confezione da 4 gomme per cancellare Staedtler in offerta a 3,91€ con il 20% di sconto

Confezione da 10 pezzi di nastro adesivo 3M Scotch

Una confezione risparmio con 10 pezzi di nastro adesivo trasparente da 3 metri marcato Scotch. Perfetto su tutti i tipi di carta e cartone, questo nastro adesivo è sottile e leggero, risultando adatto per utilizzo generico di tutti giorni.

Scopri la confezione da 10 pezzi di nastro adesivo Scotch in offerta a 2,44€ con il 30% di sconto

Confezione da 5 pezzi di Colla Stick Pritt

Perfetta per aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività con lavoretti e fai da te, la Colla Stick marcata Pritt offre prestazioni ineguagliabili grazie alla formula a basso contenuto d’acqua, che evita le increspature sulla carta, e alla sua adattabilità a diversi materiali (come carta, cartoncino e foto). Sicura e affidabile, questa colla in stick è realizzata con il 90% di ingredienti naturali, è priva di solventi e si elimina facilmente dai tessuti con lavaggi a 20°C.

Scopri la confezione da 5 pezzi di Colla Stick Pritt in offerta a 6,99€ con il 30% di sconto

Set da 15 evidenziatori Stabilo Boss Original

Stabilo Boss Original è l'evidenziatore per eccellenza, e grazie a questa pratica confezione in offerta potrai avere 15 diversi colori a un prezzo vantaggioso. Il set si compone di 9 evidenziatori in colori fluorescenti e 6 in colori pastello, tutti dotati dell’inconfondibile design Stabilo, della tecnologia Anti-Dry-Out, che garantisce una performance al 100% anche dopo 4 ore senza cappuccio, e del tratto a doppia ampiezza (2 + 5 mm), ideale per evidenziare spazi di diverse dimensioni. Inoltre, l’inchiostro degli evidenziatori è a base d'acqua, quindi assolutamente sicuro per la salute, e nella confezione è compreso anche il deskset, un pratico accessorio dove poter conservare ordinatamente tutti gli evidenziatori.

Scopri la confezione da 15 evidenziatori Stabilo Boss Original in offerta a 15,24€ con il 23% di sconto

Confezione da 10 quaderni A4 Pigna Monocromo

Conveniente ed economica, questa confezione risparmio comprende 10 quaderni A4 Pigna Monocromo di colori diversi. Disponibili nei formati a righe e quadretti per elementari, medie e superiori, ogni quaderno ha 38 fogli interni, incluso il risguardo, formato A4, carta spessa e di qualità da 100 gr e copertina monocolore.

Confezione da 5 quaderni A4 con spirale Pigna

Adatti per elementari, medie e superiori, i quaderni maxi con spirali marcati Pigna si caratterizzano per i 70 fogli interni senza risguardo, carta di qualità da80 gr/mq, il formato A4 e la presenza di fori + micro perforazione su ogni foglio. Scopri la confezione da 5 quaderni A4 con spirale Pigna in offerta a 11,79€ con il 23% di sconto

Confezione da 10 quaderni A4 Pigna fantasia Dolci Cuccioli

Anche questa è una pratica confezione risparmio, con 10 quaderni A4 Pigna con copertine assortite, tutte rappresentanti dolcissimi cuccioli di cane e gatto. I quaderni sono disponibili nei formati a righe e quadretti (con e senza margine) per elementari, medie e superiori, contengono 80 fogli con risguardo e sono realizzati con carta di ottima qualità da 80gr.

