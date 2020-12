Offerte di Natale: Macchine per Gelati e Sorbetti a prezzi scontatissimi

Regalare una macchina del gelato a Natale può sembrare un po' azzardato o fuori stagione, ma chi è che rinuncia ad un buon gelato fatto in casa anche durante l'inverno?

Il gelato è una merenda sana e gustosa perfetta in tutte le stagioni, da assaporare a fine pasto come piccolo peccato di gola o come sostituto del pranzo o della cena. Un alimento tanto amato sia dai bambini che dagli adulti e che ci ricorda l'estate, il caldo e il mare!

Ecco allora a chi regalare le macchine per gelato e sorbetti firmate Koenig e scontatissime su ShopToday! Ideali per chi ha un budget ridotto ma vuole prodotti di qualità per realizzare un gelato gustoso direttamente a casa!

Per preparare il gelato per tutta la famiglia: Gelatiera HF320 Koenig

Se amate invitare amici e parenti golosi o organizzare feste in cui il gelato non può mancare, questa gelatiera è quello che fa per voi. Il modello caratterizzato da una ciotola extralarge permette di preparare fino a 2 chili di gelato per soddisfare i gusti e i desideri di tutti gli invitati con un prodotto sano e di qualità. Le linee squadrate e compatte della gelatiera sono interrotte dalle curve di un oblò trasparente che permette di controllare la consistenza del gelato durante la lavorazione o di aggiungere altri ingredienti. Per avere un risultato cremoso non dobbiamo far altro che azionare le pale per amalgamare gli ingredienti che grazie alla potenza del motore di 180 W e alla creazione del freddo da parte del compressore realizzeranno un gelato all'altezza di quelli artigianali. Dotata di spegnimento automatico possiamo goderci il pranzo o la cena in compagnia della famiglia senza la preoccupazione che si sciolga. La gelatiera mantiene la temperatura per un certo lasso di tempo, in modo che il gelato resti compatto anche se non viene servito subito.

SCONTO 40% + 4 Preparati Gelato 4Ever. SCOPRI L'OFFERTA

Gelati e Sorbetti Pronti in 20 Minuti: Gelatiera HF180

Pratica e Sana, per creare gelati e sorbetti fatti in casa e con ingredienti 100% naturali in pochi minuti. La macchina permette di realizzare un ottimo gelato in pochissimo tempo grazie alla modalità autorefrigerante. Non dovete far altro che versare tutti gli ingredienti e con le pale miscelanti avrete il vostro dolce preferito pronto in 20/40 minuti. Dotata di schermo digitale potrete scegliere tra gelati e sorbetti, una volta programmato la gelatiera farà tutto il resto. Una volta finito, si spegnerà automaticamente mantenendo il prodotto a temperatura grazie alla capacità di raffreddamento integrato. La ciotola removibile può essere comodamente lavata in lavastoviglie pronta per preparare un nuovo gusto. Se siete alle prime armi e non avete molte idee, il ricettario vi darà consigli e dritte per realizzare un gelato irresistibile.

SCONTO 40% + 2 Preparati Gelato 4Ever. SCOPRI L'OFFERTA