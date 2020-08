Offerte Amazon: tanti sconti sugli elettrodomestici Samsung

Gli elettrodomestici in casa sono diventati un must have per vivere in un ambiente efficiente dotato di tutti i confort.

Grazie alle offerte Amazon potete avere grandi e piccoli elettrodomestici della Samsung ad un prezzo imperdibile.

Samsung Frigorifero Combinato 315 L

Con il frigorifero combinato Samsung potrete avere il freddo uniforme in ogni zona del frigorifero grazie al sistema All-around Cooling. Con questa tecnologia l'aria fredda viene immessa attraverso un sistema di condotti su ogni scaffale, per avere la temperatura costante e mantenere il cibo fresco. Con la zona CoolSelect Duo potrete controllare indipendentemente tre temperature differenti, per conservare verdure, carne e pesce, mentre la tecnologia No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all'interno del frigorifero, evitando la formazione di brina, muffa e batteri. Il ripiano Easy Slide può essere estratto con facilità e aiuta a conservare, organizzare e prelevare gli alimenti in maniera pratica e veloce. Le luci LED del frigorifero combinato assicurano un'ottima visibilità in ogni zona del frigorifero, abbattendo i consumi energetici, mentre il compressore Digital Inverter aiuta i consumi e la silenziosità grazie ad uno speciale rivestimento fonoassorbente.

Pro. Il frigo è capiente e raffredda alla perfezione.

Contro. I clienti non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 499,00€ con uno sconto del 29%

Samsung Lavatrice 9 kg

La lavatrice con tecnologia Ecolavaggio offre un bucato ottimo anche a basse temperature. Con la tecnologia Smacchia Tutto Plus potrete rimuovere anche le macchie più ostinate. Il cassetto StayClean della lavatrice con un energico getto d'acqua, successivo a quello che porta il detergente nel cesto, rimuove automaticamente ogni residuo di detersivo o ammorbidente dalla bacinella dei detersivi, lasciando il cassetto pulito e igienizzato. Lo sportello Crystal Gloss trasparente regala un aspetto piacevole e si integra con qualsiasi arredamento. Grazie a Smart Check potrete monitorare, rilevare e diagnosticare i problemi, ottenendo semplici soluzioni tramite un'applicazione per smartphone.

Pro. Il sistema con bolle d’aria rimuove efficacemente le macchie.

Contro. Non ha il programma di sola centrifuga.

Scopri di più su Amazon a 339,00€ con uno sconto del 32%

Samsung forno microonde

Il forno a microonde con funzione Grill è un assistente in più da avere in cucina. Grazie alla tripla distribuzione del calore, cucina e griglia una gran varietà di pietanze. Con le ricette preimpostate e le venti modalità di cottura preparerete piatti sani in pochi minuti. Completamente rivestito in ceramica la pulizia è facile e veloce, ma soprattutto il rivestimento assicura protezione da batteri e graffi. Perfetto per cucinare ogni tipo di pietanza, anche quelle con odori persistenti, il forno con una particolare funzione elimina ogni residuo. La modalità ECO riduce i costi in bolletta.

Pro. Il rivestimento è resistente e sicuro.

Contro. I segnali di spegnimento non si possono regolare

Scopri di più su Amazon a 99,00€ con uno sconto del 23%