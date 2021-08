Offerte di Settembre: gli sconti Amazon su moda, bellezza e sport

Il 30 Agosto 2021 parte "Offerte di Settembre", l'evento Amazon con imperdibili sconti e offerte. L'evento durerà una settimana, fino al 7 Settembre 2020, con nuovi deal in partenza ogni giorno.

Dal 30 Agosto 2021 al 7 Settembre 2021, quindi, i clienti Amazon Prime potranno beneficiare di migliaia di offerte fino al 40% di sconto per ripartire alla grande. Dai prodotti per la cura della persona agli accessori di bellezza, passando per moda donna e moda uomo, sport e molto altro, grazie alle Offerte di settembre potrai trovare tantissimi prodotti con sconti incredibili.

Lo sconto sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello, e ogni giorno potrai trovare tantissime nuove offerte: scoprile subito!

Di seguito alcune interessanti promozioni già attive su prodotti di vario genere.

Epilatore Elettrico Compatto Philips Satinelle Essential

Scoprilo in offerta su Amazon a 27,99€ con uno sconto del 49%

Rasoio elettrico e rifinitore barba, corpo e capelli Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000

Scoprilo in offerta su Amazon a 35,49€ con uno sconto del 58%

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Smart 4 4500 CrossAction

Scoprilo in offerta su Amazon a 59,99€ con uno sconto del 56%

Rasoio Elettrico Barba Braun Series 5 50-M4500cs

Scoprilo in offerta su Amazon a 89,99€ con uno sconto del 40%

Asciugacapelli Professionale Rowenta CV8730 Infini Pro

Scoprilo in offerta su Amazon a 31,99€ con uno sconto del 50%

Piastra per Capelli a Onde Larghe e Strette Imetec Bellissima My Pro Beach Waves

Scoprilo in offerta su Amazon a 34,90€ con uno sconto del 42%

Piastra Lisciante Rowenta SF4112 Extra Liss

Scoprilo in offerta su Amazon a 25,49€ con uno sconto del 41%

Arricciacapelli Automatico Rowenta CF3710 So Curls

Scoprilo in offerta su Amazon a 54,99€ con uno sconto del 48%

Elettrostimolatore Muscolare Professionale Tesmed MAX 830 con 20 elettrodi

Scoprilo in offerta su Amazon a 119,90€ con uno sconto del 43%

Siero Biologico per la Crescita delle Ciglia Satin Naturel

Scoprilo in offerta su Amazon a 11,22€ con uno sconto del 63%

Spray Idratante Biologico all'Aloe Vera Satin Naturel

Scoprilo in offerta su Amazon a 11,22€ con uno sconto del 44%



