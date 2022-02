Panca da palestra per rimettersi in forma a prezzi convenienti

Mantenerci in forma e allenarci direttamente in casa è possibile grazie agli attrezzi adatti. Per avere una palestra all’altezza, non possiamo fare a meno della panca da fitness, fondamentale per eseguire diversi tipi di esercizi e in grado di allenare tutti i muscoli del corpo nello stesso modo.

Versatile e adatta ad ogni tipo di utilizzo, la panca può essere di tre tipi:

Piana : pensata per tonificare i pettorali, può eseguire solo alcuni esercizi con il supporto di manubri, bilancieri o semplicemente a corpo libero

: pensata per tonificare i pettorali, può eseguire solo alcuni esercizi con il supporto di manubri, bilancieri o semplicemente a corpo libero Inclinata : è utile per lavorare sulle fasce muscolari delle gambe

: è utile per lavorare sulle fasce muscolari delle gambe Multifunzione: è ideale se si vuole fare un allenamento total body

Solitamente realizzata in acciaio, la panca deve essere solida, sicura e completata da piedini in grado di garantire stabilità su ogni tipo di superficie, dal tappetino al semplice pavimento. Inoltre, prima di scegliere una panca è molto importante fare attenzione ai dettagli, come ad esempio lo schienale e la seduta, che devono essere ampi, imbottiti e realizzati con materiali resistenti, impermeabili e antiscivolo.

Se vogliamo avere una palestra attrezzata in casa, possiamo acquistare la panca per addominali Homcom con uno sconto del 42%.

Il modello pensato per ottenere una forma perfetta, permette di allenare addominali, gambe e braccia, ma anche di bruciare calorie e sviluppare massa magra.

La struttura è costruita in tubi di acciaio con finitura nera, mentre i punti di appoggio sono imbottiti con gommapiuma per offrire il massimo comfort, anche durante i workout più intensi e sostenere le gambe in posizione, assicurando un appoggio comodo. Inoltre, i ganci sono perfetti per tenere gli elastici in tensione, mentre la staffa può essere regolata in altezza su 3 fori distanziati di 4 cm.

La panca per addominali ergonomica, non solo trasforma ogni sessione di allenamento in un’esperienza efficace e piacevole, ma permette anche di regolare l’attrezzo in base alle esigenze grazie allo schienale inclinato con 4 angolazioni differenti.

Facile da spostare, occupa poco spazio ed è lo strumento ideale anche per chi ha poco spazio in casa e non vuole rinunciare alla forma fisica.