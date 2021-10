Huggies special week: come fare scorta di pannolini a prezzi imbattibili

Durante i primi anni di vita dei bambini, i pannolini sono un elemento a cui non si può proprio rinunciare, inoltre, devono adattarsi perfettamente al piccolo e farlo rimanere asciutto durante il corso della giornata e della notte.

Anche se sono fondamentali, il costo spesso è alto, ma grazie alla Huggies special week è possibile fare scorta di pannolini a prezzi imperdibili e allo stesso tempo guadagnare. Come? Fino al 30 ottobre è possibile ricevere un buono di 5 euro da spendere per acquistare altri pannolini. Ecco come funziona:

Scegli almeno due confezioni scorta tra quelle presenti nella pagina Huggies

Completa l’ordine e acquista i pannolini

Ricevi una mail con il buono sconto di 5 euro e le modalità per spenderlo

Pronti a fare scorta di pannolini?

Huggies Extra Care

La linea è studiata per la protezione della pelle delicata del neonato, con morbidissimi cuscinetti che assorbono il bagnato e la pupù liquida mantenendo la pelle asciutta e protetta grazie a materiali traspiranti. La tasca posteriore e le barriere alte sulle cosce sono pensate per fornire un’ulteriore protezione contro le uscite.

Scopri dove acquistare il pacco scorta Taglia 1, Taglia 2, Taglia 3, Taglia 4, Taglia 5

Huggies Extra Care pannolini mutandina

Quando i bambini diventano più grandi possono iniziare ad utilizzare la mutandine e la Huggies Extra Care con 10.000 micropori è traspirazione e mantiene la pelle asciutta. Facili da indossare e da togliere sono completate da una morbida fascia elastica in vita e l'indicatore di bagnato che aiuta a capire quando è il momento di cambiare la mutandina.

Scopri dove acquistare il pacco scorta Taglia 4, Taglia 5, Taglia 6

Huggies Ultra Comfort

I bambini sono sempre attivi e pronti a giocare, per vivere serenamente le loro giornate hanno bisogno di un pannolino in grado di accompagnarli durante tutte le loro attività come Huggies Ultra Comfort. Il pannolino unisex ha canali che distribuiscono il bagnato in modo uniforme con effetto anti mucchio, mentre la banda elastica in vita e la forma anatomica offrono un'ottima vestibilità.

Scopri dove acquistare il pacco scorta Taglia 3, Taglia 4, Taglia 5, Taglia 6

Huggies Ultra Comfort Mutandina

Quando i bambini indosseranno queste mutandine unisex verranno avvolti delicatamente, proprio come in una nuvola e potranno muoversi liberamente senza segni rossi sul pancino. Completato dalla Tecnologia Quick Dry il pannolino a rapido assorbimento permette alla pelle del piccolo di essere sempre asciutta. Quando arriva il momento di cambiarla, l’indicatore di bagnato si colora di blu.

Scopri dove acquistare il pacco scorta Taglia 3, Taglia 4, Taglia 5, Taglia 6

Huggies Drynites Mutandine Assorbenti per la Notte

Le mutandine DryNites sono pensate per proteggere i bambini di notte garantendo sogni asciutti e sereni. Pensati per lui e per lei, hanno uno strato assorbente e morbide fasce laterali superelastiche, ma soprattutto discrete, una volta indossate sotto il pigiamo non saranno visibili.

Scopri dove acquistare il pacco scorta Taglia 3-5, Taglia 4-7, Taglia 8-15