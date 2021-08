L'edizione limitata di Pantene by Chiara Ferragni in offerta solo per oggi!

Un set con shampoo e maschera per la cura dei capelli danneggiati in offerta ad un ottimo prezzo

La nuova edizione limitata Pantene by Chiara Ferragni è composta dal Miracle Shampoo e della maschera per capelli Protezione Cheratina, che rendono i tuoi capelli 100% più forti contro i danni da styling.

L'innovativa formula di Miracle Shampoo nutre e rigenera i capelli intensamente danneggiati, proteggendone la cheratina naturale grazie al potenziamento dell'infuso Pro-V e degli agenti condizionanti. Arricchito con pro-vitamine, lipidi attivi, pro-vitamina B5 e antiossidanti attivi, questo shampoo svolge un'azione rigenerante e riparatoria e protegge la cheratina naturale dei capelli, permettendogli di ritrovare il loro consueto equilibrio e splendore e lasciandoli morbidi e luminosi.

Da usare per il lavaggio prima della maschera.

La maschera per capelli Protezione Cheratina è il prodotto ideale per riparare i danni ai capelli ed evitare le conseguenze dello styling. Dalla texture ricca e cremosa, la sua formulazione è arricchita di nutrimenti per un'azione rigenerante e riparatoria più incisiva, poiché mirata alla protezione della cheratina naturale dei capelli. Usata regolarmente, la Maschera Protezione Cheratina Rigenera e Protegge, non solo restituisce forza ai capelli, rendendoli più pettinabili, lucenti, elastici, morbidi e nutriti, ma contribuisce a proteggerli e a prevenire danni e rotture.

Dopo aver lavato i capelli con il Miracle Shampoo Pantene applica la Maschera Protezione Cheratina sui capelli bagnati, massaggia e lascia agire per 2 minuti. Poi risciacqua con cura, asciuga e realizza la piega che preferisci.

E non è tutto! Pantene e Chiara Ferragni uniscono le forze e supportano le donne imprenditrici con "Forti Insieme", un'iniziativa a sostegno dell'imprenditoria femminile: fino al 20 settembre 2021, Pantene e Chiara Ferragni invitano attraverso i propri canali, i Team composti almeno per metà da donne o con Team Leader donna a inviare la loro idea imprenditoriale. Fra le application pervenute verranno selezionate 10 finaliste, tra le quali saranno scelti da uno a tre progetti che riceveranno un contributo complessivo di 75.000?.

La nuova edizione limitata

Pantene by Chiara Ferragni è in offerta su Amazon solo per oggi a 9.49?, con uno sconto del 20%: approfittane subito!

Scoprilo in vendita su Amazon.it