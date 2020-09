Pasta fatta in casa con Pastamaker Viva della Philips scontata del 48%

Preparare la pasta fresca per molti è difficile e porta via molto tempo, ma grazie agli attrezzi giusti è possibile preparare piatti deliziosi in poco tempo. Tra gli elettrodomestici da avere assolutamente, impossibile rinunciare alla Pastamaker Viva della Philips. Grazie alle offerte Amazon è possibile averla ad un prezzo super scontato.

L'apparecchio completamente automatico permette di preparare la pasta e gli spaghetti freschi molto più spesso, perché consente di miscelare, impastare e creare vari formati in modo automatico e veloce.

Dotata di molteplici punte angolate, la barra di miscelazione fa in modo che farina e liquido si mescolino in modo uniforme e completo. Il lungo tubo per impastare, invece, garantisce un processo di lavorazione ottimale, per un impasto perfetto ed elastico. I 4 dischi inclusi permettono di realizzare tutti i formati che volete tra spaghetti, penne, fettuccine, maccheroni, penne, rigatoni, maltagliati e pizzoccheri.

Il design compatto permette di tenerla sempre sul piano della cucina oppure riporla senza occupare spazio.

Per i meno esperti insieme alla macchina Pastamaker Viva della Philips viene fornito un ricettario creato da chef esperti che offrono idee originali per realizzare pasta e spaghetti fatti in casa freschi e deliziosi.