L'idromassaggiatore per piedi Beurer con filtro per aromaterapia in offerta con il 31% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, l'idromassaggiatore per piedi con filtro per aromaterapia marcato Beurer è in offerta su Amazon a 44,99€, con uno sconto del 31%. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo prodotto comodo, efficiente e super rilassante.

Beurer FB 35 è una box specificatamente realizzata per regalare un pediluvio rilassante e molto piacevole: grazie alle funzioni di massaggio vibrante e di idromassaggio, infatti, regala un senso di sollievo già dopo pochi minuti di utilizzo a piedi stanchi, gonfi e affaticati.

Ideale da utilizzare a fine giornata o per dare una marcia in più alla propria pedicure, ciò che conquista subito è la possibilità di poter beneficiare di un’aromaterapia rilassante, resa possibile grazie al filtro aromatico rimovibile ed appositamente pensato per l’utilizzo di prodotti da bagno. Grazie all'azione sinergica del pediluvio, dell'aromaterapia, delle luci a raggi infrarossi e delle 16 calamite integrate per la magnetoterapia, l'idromassaggiatore Beurer FB 35:

dona sollievo e relax a piedi e gambe,

e gambe, intensifica la circolazione sanguigna,

stimola la rigenerazione cellulare,

riduce le tensioni muscolari.

Tra le principali funzioni di questo idromassaggiatore possiamo quindi trovare:

massaggio vibrante, grazie ai rulli per riflessologia plantare rimovibili;

pediluvio ;

; idromassaggio ;

; filtro aromatico rimovibile per l’utilizzo di cristalli, sali e aromi da bagno;

punti luce a raggi infrarossi e calamite integrate per magnetoterapia;

mantenimento della temperatura dell'acqua, reso particolarmente efficace dalla doppia parete per l’isolamento termico.

Inoltre, in dotazione troverai anche 3 accessori per pedicure intercambiabili con pratica sospensione:

una spazzola per stimolare le zone riflesse del piede;

un accessorio per massaggio, che rilassa e promuove la circolazione sanguigna;

un accessorio esfoliante e rimuovi calli per una pelle morbida e levigata.

Facile e comodo da utilizzare, l'idromassaggiatore Beurer FB 35 è dotato di pratici piedini in gomma antiscivolo, che eviteranno qualsiasi tipo di scivolamento durante l’utilizzo, di paraspruzzi rimovibile, una protezione che impedisce all'acqua di fuoriuscire durante il pediluvio, di una comoda maniglia e dimensioni compatte, che lo rendono comodo da trasportare e da riporre.

