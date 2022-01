Prenditi cura del tuo bebè: scopri le offerte Philips Avent

Quando si hanno parenti o amici da poco diventati genitori, si cerca di stargli accanto con un regalo premuroso che non solo li farà sorridere, ma che potrebbe diventare l’oggetto che cambierà la loro vita ora che sono alle prese con un neonato.

Ma come scegliere il regalo perfetto per i neo genitori?

Anche se ognuno è diverso, la cosa certa è che devono essere pratici e sicuri e quelli di Philips Avent sono tra i più funzionali.

Se avete voglia di fare un regalo che gli dimostri la vostra vicinanza ecco alcuni prodotti imperdibili a prezzi scontati.

EasyPappa Plus 4 in 1

Garantire un’alimentazione sana ai bambini è importante e il robot per pappe Philips Avent aiuta a preparare con facilità pasti fatti in casa pensati per le esigenze dei più piccoli. L’apparecchio 4 in 1 consente di preparare pappe, di conservarle nel recipiente incluso, di riscaldarle successivamente oppure di scongelarle e riscaldarle nello stesso momento. Con la cottura a vapore i cibi verranno cotti in modo sano perché si ha la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli conservando intatti i principi nutritivi.

EasyPappa Plus 4 in 1

Pompa tiralatte elettrica

Il tiralatte elettrico Philips Avent mantiene un flusso del latte ottimale ed ne estrae di più in meno tempo grazie ad un cuscinetto che stimola ed estrae il latte proprio come farebbe il bambino, inoltre, è possibile passare facilmente dalla modalità di stimolazione a quella di estrazione. Il design dell'apparecchio consente di rimanere seduti senza doversi inclinare in avanti, inoltre, l’apparecchio non solo può essere messo in pausa, ma memorizza automaticamente le ultime impostazioni così da premere solo il tasto di avvio quando si vuole utilizzare il tiralatte.

pompa tiralatte elettrica

Set prime poppate

Questo set per le prime poppate include 2 biberon Natural da 125 ml, 2 biberon Natural da 260 ml, 1 ciuccio ortodontico e 1 scovolino. Facile da abbinare con l’allattamento al seno, l'ampia tettarella, ultra morbida e sagomata con design a spirale flessibile, che riproduce la sensazione del seno materno, permette al bambino di attaccarsi naturalmente, facilitando la combinazione tra allattamento al seno e al biberon. La presenza di una valvola anti-colica è ideale per allontanare l’aria dalla pancia del bambino e ridurre così coliche ed eventuali fastidi. Il ciuccio soft 0-6m con tecnologia FlexiFit, segue le curve naturali del viso del bambino, per avere il massimo del comfort.