Il phon Bellissima My Pro Hydra Sonic in offerta su Amazon

Il phon di ultima generazione con motore digitale Bellissima My Pro Hydra Sonic è un asciugacapelli dalle prestazioni eccezionali ed è in offerta su Amazon solo per pochi giorni con uno sconto del 38%

L’innovativo phon Imetec Bellissima My Pro Hydra Sonic con ionizzatore a doppia azione è un asciugacapelli potente con motore digitale che regala un’idratazione profonda e un’asciugatura rapida, proteggendo i capelli e lasciandoli morbidi, sani e luminosi.

Cuore dell’innovazione è lo ionizzatore a doppia azione Duo Hydra Ion che mantiene l’idratazione dei capelli durante l’asciugatura e riduce l’effetto statico e crespo. I capelli idratati catturano e riflettono meglio la luce, ritrovando così una straordinaria luminosità, e risultano visibilmente morbidi e setosi.

Il motore digitale da 1800 W, potente e compatto, garantisce un’asciugatura rapida e uno styling efficace grazie a un flusso d’aria ad alta pressione e alta velocità, e grazie al controllo intelligente del calore non dovrai preoccuparti di danneggiare i tuoi capelli: il phon misura e regola la temperatura 50 volte al secondo, per mantenerla stabile e proteggere i capelli dal calore eccessivo.

Inoltre, il flusso d’aria fredda-calda alternata garantisce un’asciugatura gentile, che protegge il cuoio capelluto e la fibra capillare dal calore eccessivo, evitando la secchezza e l’opacità dei capelli.

Il phon Bellissima My Pro Hydra Sonic, infine, è dotato di 3 velocità e 3 temperature - 95°C asciugatura rapida e styling per capelli spessi e medi, 75°C asciugatura normale per tutti i tipi di capelli, 55°C asciugatura delicata per capelli sottili - e di numerose funzioni smart, come la funzione turbo, per un’asciugatura ultrarapida e uno styling definito, la funzione memory, che memorizza l’ultima impostazione selezionata, e il colpo di aria fredda. Nella confezione sono inclusi anche 3 accessori con attacco magnetico – 1 convogliatore per l’asciugatura rapida, 1 convogliatore per lo styling definito e 1 diffusore professionale per onde e ricci – e una pratica custodia per riporre il phon e gli accessori e portarli sempre con te.

Solo per pochi giorni, trovi il phon Bellissima My Pro Hydra Sonic in offerta su Amazon a 187,00€, con il 38% di sconto: approfittane subito!



