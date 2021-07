Cucinare è semplice e conveniente con i piani cottura Hisense in offerta

Il piano cottura è un elemento immancabile in cucina, perché permette di preparare i pasti nel corso della giornata. Proprio per la sua centralità, è importante che sia versatile, pratico e facile da pulire. Oltre alla classica cucina a gas, negli ultimi anni si sono diffusi sempre più i piani ad induzione.

In commercio sono disponibili differenti modelli, ma se avete intenzione di rinnovare la cucina senza spendere una fortuna, potete approfittare delle offerte Amazon e acquistare il piano cottura Hisense che risponde alle vostre esigenze ad un prezzo super scontato.

Piano cottura a induzione con 4 zone

Per chi ama cucinare e sperimentare piatti sempre nuovi, il piano cottura con 4 zone è la scelta perfetta. Pensato per chi vuole preparare ricette differenti, ma ha sempre poco tempo, questo modello è dotato della funzione Power Boost, per preparate piatti che richiedono una cottura veloce ad alte temperature in poco tempo. Una volta che l’acqua sarà arrivata a bollore, e dopo 5 minuti in questa modalità, la temperatura si ridurrà automaticamente. Semplice ed intuitivo, il piano rileva in autonomia la posizione di una pentola e attiva il fornello corrispettivo. Inoltre, se abbiamo ospiti a cena e vogliamo trascorrere del tempo in loro compagnia, l’elettrodomestico permette di impostare il timer che si spegnerà da solo dopo aver emesso un segnale acustico.

Pro. Facile da usare, il timer permette di programmare la cottura

Contro. Non ha il cavo dell’alimentazione incluso.

Piano cottura con funzione bridge

Il piano cottura con quattro fornelli, è perfetto per una famiglia numerosa, ma anche per chi ama preparare cene in compagnia dei propri cari grazie alla funzione Bridge. Con questa tecnologia, le due zone di sinistra del piano, possono essere collegate verticalmente per aumentare la superficie di cottura e utilizzare padelle di grandi dimensioni. Se andate sempre di corsa, poi, con il Rapid Boil è possibile portare l’acqua ad ebollizione per pochi minuti e poi abbassarsi per evitare che il contenuto fuoriesca. A tutti può capitare di preparare in anticipo le pietanze e per mantenerle in caldo, senza alterare il sapore, potete utilizzare la funzione StayWarm che conserva la temperatura di 70°C fino a quando verranno portati in tavola. Per i più distratti, il piano cottura è completato dal pulsante Recall, che riattiva il piano alla giusta impostazione dopo una spegnimento accidentale. Sicuro se in casa ci sono piccoli, basta attivare la protezione bambini e potrete cucinare senza pericoli.

Pro. Il piano cottura si installa facilmente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Piano cottura tradizionale

Per chi ama uno stile classico, il piano cottura a gas con quattro fornelli è la scelta ideale. Il bruciatore wok è dotato di una corona che dirige la fiamma direttamente alla pentola, ideale per riscaldare velocemente le pietanze. Pratico e semplice, la manopola extra comfort permette di utilizzarlo con una sola mano. Il design essenziale, ma ricercato emerge dalle griglie in ghisa che garantiscono stabilità ed efficacia anche alle temperature più elevate. Estremamente sicuro, se la fiamma si spegne mentre state cucinando, la funzione di sicurezza interrompe l’alimentazione. Facile da pulire, basta un panno per farlo tornare come nuovo.

Pro. Semplice da installare e di design.

Contro. Non ha la spina sul cavo dell’alimentazione.

