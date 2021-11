Black Friday: piumini, coperte e plaid a prezzi super scontati

In inverno per dormire al caldo e protetti abbiamo bisogno di coperte e piumini adeguati alla stagione. Con quelli troppo leggeri corriamo il rischio di avere freddo, mentre con quelli pesanti di avere troppo caldo.

Per avere la coperta giusta adatta alle differenti fasi dell’autunno e dell’inverno, possiamo approfittare del Black Friday e delle offerte imperdibili sulla biancheria da camera.

Gabel Nottetempo Piumino Caldissimo 235 gr/mq

Il piumino Nottetempo della Gabel è pensato per i letti matrimoniali grazie alle dimensioni di 250x250x2 cm. Realizzato con piume depolverizzate, lavate e sterilizzate, assicura il giusto tepore naturale durante la notte grazie anche all’imbottitura 30% piumino 70 % piumetta. Morbido, leggero e traspirante dormiremo con il giusto tepore naturale durante tutta la notte, nel pieno rispetto della natura perché i materiali sono al 100% riciclabili e biodegradabili.

Pro. Il piumino è molto caldo.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumoroso.

Clicca qui per acquistare Gabel Nottetempo Piumino Caldissimo 235 gr/mq con uno

Amazon Umi piumone in piumetta d’oca

Il piumone matrimoniale realizzato all’85% in piuma e al 15% in piumetta d’oca ha 3 punti calore. Il tessuto al 100% in cotone con finitura a spazzola è morbido, resistente, ipoallergenico e traspirante e soprattutto ha un design trapuntato che mantiene ferme le piume interne. Completato da otto linguette angolari per agganciare il copripiumone, contiene al suo interno microcapsule di olio essenziale di lavanda, che rilasciano dolcemente una profumazione calmante e naturale durante il sonno.

Pro. Il piumone è caldo e le dimensioni sono perfette per un letto matrimoniale.

Contro. Per alcuni utenti il piumone perde le piume.

Clicca qui per acquistare Amazon Umi piumone in piumetta d’oca con uno

Bedsure piumino una piazza e mezza 4 stagioni

La coperta quattro stagioni ha un rivestimento vellutato e morbido e le dimensioni 200x200 cm sono ideali per un letto ad una piazza e mezza. Gli strati sono uniti tra di loro da chiusure a scatto poste sui lati, per avere un piumone adatto tutto l’anno. Le alette angolari cucite direttamente sui lacci del copripiumino evitano che il piumino scivoli durante la notte, mentre l’esterno trapuntato garantisce una distribuzione uniforme del materiale di riempimento.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Deve essere utilizzato con un copripiumino.

Clicca qui per acquistare Bedsure piumino una piazza e mezza 4 stagioni con uno

Bedsure Coperta Plaid Letto Matrimoniale

La coperta dotata di due lati, uno liscio, l’altro soffice e morbido, assicura il massimo del calore su ogni lato, inoltre i bordi decorati in maglia, regalano un design elegante e raffinato. Realizzata in flanella possiamo scegliere quella da 150x200 cm da usare sul divano o su un letto singolo o quella da 240x220 cm perfetta per il letto matrimoniale. Disponibile in differenti colori, come grigio, blu scuro, grigio scuro, senape, dobbiamo scegliere solo la nostra tinta preferita.

Pro. La coperta è molto calda.

Contro. Inizialmente ha un odore poco gradevole.

Clicca qui per acquistare Bedsure coperta plaid letto matrimoniale con uno

Klarstein Dr. Watson coperta elettrica

La coperta elettrica è ideale per riscaldare il letto durante le fredde notti invernali. Realizzata in morbido pile, può essere regolata in tre fasi secondo la nostra preferenza. Per dormire senza interruzioni ed evitare di doverla spegnere nel bel mezzo della notte, la coperta è dotata di un timer per lo spegnimento automatico dopo un intervallo di tre ore.

Pro. La coperta è grande e molto morbida.

Contro. Per alcuni clienti il calore non si distribuisce in maniera uniforme.