Planetaria Bosch in offerta con uno sconto del 40%

Cucinare può essere molto impegnativo se non si hanno gli elettrodomestici giusti, frullatori e bilance sono immancabili, ma anche la planetaria aiuta a preparare le ricette preferite in poco tempo, grazie alle offerte Amazon potrete acquistare l'impastatrice Bosch con uno sconto del 40%

Con i suoi 60 anni di esperienza l'azienda tedesca ha realizzato un apparecchio smart attento alle esigenze dei consumatori, infatti l'elettrodomestico con i suoi 900 W, le 7 impostazioni di velocità, compresa quella Pulse, assicura il controllo e l'avvio progressivo per evitare schizzi e dispersione degli ingredienti all’interno della ciotola.

Il movimento planetario 3D mescola muovendosi su tre dimensioni contemporaneamente per risultati veloci e ottimi mentre la funzione EasyArmLift permette al braccio multifunzione di alzarsi premendo un semplice pulsante per rimuovere la ciotola con pochi e semplici gesti.

Il contenitore in acciaio da 3,9 litri è perfetto per tutta la famiglia perchè è in grado di contenere impasti fino a 2 kg mentre il coperchio trasparente, assicura il controllo degli ingrediente passo dopo passo, mentre chi ha bisogno di un aiuto in cucina può consultare il Dvd in dotazione e utilizzare una delle tre fruste a disposizione come quella:

a gancio : per impasti duri;

: per impasti duri; a foglia : per impasti morbidi;

: per impasti morbidi; a fili: per montare tutti gli ingredienti.

Facile da pulire grazie alle superfici lisce e agli accessori lavabili in lavastoviglie, l'impastatrice planetaria è sicura perchè ha un sistema di bloccaggio della ciotola safety lock e il blocacaggio contro il surriscaldamento.

Una volta terminato l'utilizzo, basta riporre gli accessori all'interno della borsa in dotazione e la planetaria della Bosch occuperà poco spazio ideale nelle cucine piccole.