Impastatrice planetaria MultiOne della Kenwood in offerta con uno sconto del 41%

Dal design accattivante, la planetaria utilizzata soprattutto nelle cucine professionali, negli ultimi anni è diventata l’elettrodomestico immancabile all’interno di quelle domestiche. La particolarità di questo apparecchio è la possibilità di realizzare impasti dolci e salati in pochi minuti. Tra i modelli più efficienti c’è la planetaria Kenwood MultiOne in offerta con uno sconto del 41%

L’apparecchio è perfetto per impastare e lavorare gli ingredienti con grande facilità e in poco tempo. Con una potenza di 1000 Watt permette di centrifugare, frullare, tritare e impastare tutto quello che volgiamo in pochi minuti grazie al controllo elettronico che comprende 6 velocità più la modalità Pulse.

Versatile ed efficiente, la planetaria Kenwood ha in dotazione:

Lame in acciaio inox

3 dischi in acciaio inox

Spremiagrumi

Frullatore in vetro

Tritacarne

Centrifuga

Frusta K

Frusta a filo

Gancio impastatore

L’impastatrice dalle forme morbide ed avvolgenti assicura una migliore maneggevolezza, mentre la finitura in colore bianco e frontalino in acciaio spazzolato si adatta bene ad ogni ambiente.

Il sistema Interlock e i piedini antiscivolo permettono di utilizzare l’impastatrice planetaria MultiOne Kenwood in totale sicurezza.