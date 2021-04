Ricette gustose con la planetaria Chef Titanium Kenwood scontata del 32%

L’impastatrice planetaria Chef Titanium Kenwood è l’aiuto indispensabile in cucina per preparare piatti gustosi

Cucinare per alcuni è una passione per altri un impegno difficile da affrontare! Molti infatti, rinunciano a cimentarsi con ricette e impasti perché non si sentono all’altezza, ma con gli apparecchi giusti anche i meno esperti possono trasformarsi in cuochi provetti.

Tra gli elettrodomestici immancabili c’è l’impastatrice planetaria Chef Titanium della Kenwood che consente di preparare tutto ciò che volete ad un prezzo conveniente grazie alle offerte Amazon che permettono di acquistare la planetaria con uno sconto del 32%

Il robot dotato di un potente motore da 1500 Watt e una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6 litri assicura risultati eccellenti per ogni tipo di lavorazione. La planetaria è in grado di amalgamare gli ingredienti senza che i composti perdano l'aria inglobata, mentre il controllo elettronico di velocità consente di gestire ogni fase della ricetta.

Il design rinnovato, con finiture in acciaio spazzolato rende l’impastatrice adatta ad ogni contesto. La marcia in più? Il modello è caratterizzato dalla funzione di illuminazione che illumina l'interno della ciotola e permette di seguire la preparazione passo dopo passo.

Dotata di numerosi accessori la Chef Titanium ha la:

Frusta K

Gancio Impastatore

Frusta a Filo

Frusta gommata

Spatola da pasticceria

Per i meno esperti, l’impastatrice planetaria Chef Titanium Kenwood mette a disposizione un ricettario per liberare la vostra fantasia e diventare sempre più abili dietro i fornelli.