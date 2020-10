Impastatrice planetaria Chef Titanium della Kenwood scontata del 51% con il Prime Day

Riuscire a preparare piatti deliziosi e gustosi è il desiderio di molti, ma non sempre si è all’altezza dei grandi chef. Per i meno esperti gli elettrodomestici sono fondamentali, tra questi non può mancare la planetaria. L’impastatrice Chef Titanium della Kenwood con pochi gesti riesce a realizzare ricette tradizionali e ricette stellate.

Grazie alle offerte del Prime Day è possibile acquistarla con uno sconto del 51% per realizzare ricette impeccabili ad un prezzo conveniente.

L’impastatrice planetaria con una potenza di 1500W, è completata con una ciotola in acciaio inossidabile da 4.6 L, ottima per miscelare ed impastare ogni tipo di ingrediente.

Ideale per preparare dall’antipasto al dolce, la planetaria ha in dotazione tre accessori: la frusta K, il gancio impastatore e la frusta a filo, che permettono di sbattere, impastare, miscelare, montare e amalgamare senza alcuna fatica. La frusta gommata e la spatola da pasticceria sono pensati per miscelare gli ingredienti senza che i composti perdano tutta l'aria inglobata, mentre il controllo elettronico di velocità permette di gestire la planetaria in base all’impasto da realizzare.

Il design rinnovato dotato di piedini antiscivolo e del vano avvolgicavo, è arricchito dall’illuminazione all’interno della ciotola e dal tasto retroilluminato per controllare gli ingredienti all’interno della ciotola durante ogni fase della lavorazione.

Se poi avete voglia di sperimentare in cucina, potete arricchire la planetaria Chef Titanium della Kenwood con tutti gli accessori che volete in base alle vostre esigenze e alle ricette che potete comodamente scaricare dal sito Kenwood.