Robot Multifunzione, planetarie e impastatrici: ecco i migliori aiutanti in cucina firmati HKoenig

Sperimentare in cucina è bello e rilassante: si possono inventare tutte le ricette che si vogliono, senza paura di sbagliare. Se impastare, mescolare e assaggiare è divertente, in alcuni casi abbiamo bisogno di un aiuto in più. In cucina non c’è miglior alleato della tecnologia: robot multifunzione, planetarie e impastatrici hanno reso più semplice la vita degli aspiranti chef che non perdono occasione per mettersi dietro i fornelli.

Gli elettrodomestici Koenig sono pronti a stupirci con apparecchi super accessoriati e all’avanguardia, ma soprattutto a prezzi convenienti con ShopToday. Fino al 25 aprile è possibile avere tutto l’occorrente direttamente a casa senza spedizioni incluse, per sentirsi come in un ristorante stellato.

Robot da cucina HK8 multifunzione Koenig

Tritare, impastare e cucinare, con questo robot da cucina possiamo realizzare tutti i piatti che vogliamo, dall’antipasto al dolce, senza perdere tempo. Il modello della Koenig è in grado di preparare fino a quattro ricette contemporaneamente grazie al cestino per cuocere i cibi e ai 2 livelli di cottura a vapore. Oltre alla ciotola in acciaio inossidabile con capacità fino a 2 litri, il robot include il cestello a vapore che può raggiungere fino a 5-6 litri, perfetto per chi segue un regime alimentare ipocalorico e vuole rimanere in forma senza rinunciare al gusto. Scegliere tra le 10 velocità, decidere la temperatura (che va da 37 a 120° C) e impostare una delle 30 funzioni disponibili è semplice ed intuitivo con lo schermo a led. Grazie alle lame per tagliare, al gancio per impastare, alla spatola e al filtro non ci resta che sperimentare e diventare dei cuochi provetti.

Robot da Cucina MX18 Multifunzione Koenig

Dalle linee essenziali e dal design minimal, questo robot multifunzione è un elemento d’arredo, ma anche un aiutante indispensabile in cucina. Realizzato con finiture rosse, il robot caratterizzato da ben 8 funzioni differenti come: impastare, tritare, affettare, macinare, grattugiare, spremere, mischiare e tritare il ghiaccio farà diventare divertente ma soprattutto easy cucinare. Il recipiente in vetro graduato da 1.5 litri è pensato per realizzare deliziose ricette, per tutta la famiglia, con un solo apparecchio. Una volta terminato, basta rimuoverlo e lavarlo per iniziare una nuova preparazione. Il motore da 800 Watt assicura elevate prestazioni grazie anche al supporto di preziosi accessori come 4 grattugie, una spatola e una lama in acciaio inox.

Planetarie Koenig

Nel corso degli anni gli elettrodomestici sono diventati elementi d’arreso e la planetaria della Koenig rispecchia in pieno queste caratteristiche. Il design moderno e resistente allo stesso tempo, unisce eleganza, grazie agli inserti in grigio, blu, rosso e verde, ma anche prestazioni di qualità grazie alla struttura in acciaio. Realizzare impasti e lievitati sarà un gioco da ragazzi con le 8 velocità regolabili e la potenza di 800 Watt. Il display digitale con timer integrato, è un aiuto indispensabile per assisterci nella realizzazione delle ricette, mentre la ciotola da 5 litri, in grado di impastare fino a 1,5 kg di pasta, e gli accessori in dotazione come la frusta, lo sbattitore e il gancio, possono essere lavati facilmente in lavastoviglie.

Impastatrice KM80 Koenig

Linee affusolate e design moderno sono i tratti distintivi di questa impastatrice perfetta per chi non rinuncia ad un elettrodomestico di design, ma all’avanguardia. Il modello disponibile sia in grigio se preferiamo uno stile essenziale, sia in rosso se amiamo colori più caldi, è in grado di impastare fino a 2 kg di ingredienti all’interno della ciotola che ha una capienza fino a 5 litri. Con una potenza di 1000 Watt e 4 differenti velocità, realizzare le nostre ricette preferite sarà semplice e divertente. La frusta multiuso è ideale per realizzare creme e albumi montati a neve, lo sbattitore ci permetterà di preparare pasta sfoglia e brisè in poco tempo, se amiamo cimentarsi con i lievitati, il gancio per impasti sarà indispensabile mentre il coperchio paraschizzi permetterà di cucinare senza sporcare il piano di lavoro.

