Prime Day e Proscenic: gli sconti sui prodotti per la casa e la cucina

Il Prime Day 2022 è iniziato e dal 12 al 13 luglio i clienti iscritti al servizio Prime potranno approfittare di una serie di sconti per rendere la casa davvero smart.

Tra i marchi imperdibili c’è Proscenic, l’azienda nata nel 2013 è diventata in poco tempo leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti in grado di fornire soluzioni tecnologiche pensate per migliorare la qualità della vita e il comfort in casa.

Se volete avere casa sempre pulita con pochi gesti, respirare aria sana e cimentarvi in ricette sane, ma gustose, non potete farvi sfuggire le offerte del Prime Day 2022.

Robot e aspirapolvere

Pulire casa è un’attività spesso faticosa e non sempre abbiamo tempo da dedicarle, ma con gli elettrodomestici giusti avremo casa sempre in ordine.

Proscenic M8 robot aspirapolvere lavapavimenti

Le faccende domestiche possono diventare un gioco da ragazzi con il robot aspirapolvere Proscenic, dotato di tecnologia intelligente Vboost, aumenta la potenza di aspirazione al massimo quando incontra un tappeto. Il serbatoio dell’acqua con 4 livelli di velocità del flusso si adatta ad ogni tipo di sporco, per una pulizia accurata grazie anche alla batteria con autonomia fino a 120 minuti in modalità silenziosa.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic 850T robot aspirapolvere lavapavimenti

Con la sua potenza di aspirazione elevata (3000Pa) è in grado di aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti, dobbiamo solo scegliere il livello che risponde meglio allo sporco da eliminare. Il robot lavapavimenti, oltre ad aspirare, è in grado lavare i pavimenti grazie al contenitore della polvere e acqua 2-in-1. Semplice ed intuitivo, possiamo utilizzare l’apparecchio con i comandi vocali o con l’app dedicata.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic M6 PRO robot aspirapolvere

Efficiente e adatto ad ogni tipo di appartamento, questo modello dotato di scansione laser, è in grado di evitare il 98% degli ostacoli e creare una mappa per una pulizia mirata dell’ambiente. Completato da due contenitori, uno per la polvere e uno 2 in 1, possiamo scegliere tra tre modalità di pulizia: solo aspirare, solo lavare oppure lavare e aspirare contemporaneamente.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 46%

Proscenic P11 Smart aspirapolvere senza fili

Pulire in modo semplice e veloce è possibile con l’aspirapolvere senza fili arricchita dallo schermo touch che ci permette di controllare la modalità di pulizia o visualizzare lo stato della batteria. Le spazzole multiple e gli accessori inclusi permettono di pulire diverse superfici come pavimenti, tappeti, tende, coperte e molto altro con un semplice apparecchio.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic P11 Animal

Aspirare i peli di animali non sarà più un problema con l’aspirapolvere senza fili dotata di un potente motore brushless da 450w e le spazzole multiple perfette per pulire diverse superfici come pavimenti, tappeti, tende, coperte e molto altro. Il contenitore della polvere può essere svuotato semplicemente premendo il pulsante sull’aspirapolvere senza sporcarsi le mani.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic i10

L’aspirapolvere senza fili è alimentata con 8 celle batterie ad alta capacità e rimovibili per essere ricaricate in circa 2-2,5 fino a 50 minuti di funzionamento, sufficienti per pulire l'intera casa. Il display touch permette di cambiare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare il livello attuale della batteria e mostrare eventuali codici di errore.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Purificatori d’aria

In città l’inquinamento è sempre presente anche in casa, per respirare aria pulita, impossibile fare a meno dei purificatori.

Proscenic A8 Purificatore d’Aria

Il purificatore d'aria isola efficacemente polvere e fumo attraverso un sistema di filtraggio 4 in 1 in grado di catturare fino al 99,97% delle particelle fini e degli allergeni, come polvere, forfora di animali domestici, muffa, polline. L’apparecchio riesce a rilevare la qualità dell'aria utilizzando colori diversi: la luce verde è sinonimo di buona qualità mentre quella rossa indica una pessima qualità dell’aria.

Scopri di più su Amazon con no sconto del 54%

Proscenic A8 SE Purificatore d’Aria

Dotato di filtro agli Ioni d'argento antibatterico e antiallergico è perfetto per purificare l’aria soprattutto se in casa ci sono bambini o soggetti allergici. Adatto anche di notte, la circolazione dell'aria a 360° internamente e l'uscita ondulata, migliorano la purificazione dell'aria con una riduzione del rumore e del consumo di energia.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic A9 purificatore d’aria

Progettato per ambienti fino a 90m², può essere utilizzato anche quando non siamo in casa, perché attraverso l’app dedicata abbiamo la possibilità di controllarlo da remoto. Il sistema di filtraggio 4 in 1 cattura il 99,97% delle particelle fini e degli allergeni e possiamo scegliere fino a 4 tipi di filtri in base alle nostre esigenze.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 35%

Friggitrice ad aria

Cucinare in modo sano è importante per la nostra salute e con la friggitrice ad aria possiamo combinare gusto e ricette healty

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria

Con questa friggitrice ad aria i piatti saranno deliziosi e con pochi grassi, perché l’aria calda ad alta temperatura viene distribuita a 360° all’interno della friggitrice rendendo il cibo croccante fuori e morbido all’interno. L'app ProscenicHome offre 29 ricette preimpostate che possono essere personalizzare direttamente sull’applicazione, inoltre è anche possibile mantenere in caldo le pietanze.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 46%

Proscenic T22 friggitrice ad aria

Dotata di 11 programmi preimpostati possiamo cucinare tutto quello che vogliamo e accontentare tutti i gusti, grazie alla capienza da 5 litri. La tecnologia SuperDenoise riduce il rumore fino a 48 dB durante il lavoro così da poter utilizzare la friggitrice in ogni momento della giornata.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 30%

Proscenic T31 friggitrice ad aria

Pensata per tutta la famiglia, la friggitrice ha un cestello che arriva fino a 15 litri, in grado di cucinare 10 porzioni. La tecnologia TurboAir permette all’aria di circolare a 360 gradi e può cuocere il cibo velocemente, riducendo i grassi fino all'85%, ma mantenendo il gusto originale degli ingredienti. Con i 12 programmi già pronti è possibile cuocere facilmente patatine fritte, pollo, verdure e scegliere tra la funzione di preriscaldamento, la modalità preimpostata e il mantenimento del caldo da attivare tutte insieme o singolarmente.

Scopri di più su Amazon con uno sconto del 25%