La crema per i capelli ricci più amata in offerta su Amazon

Tra le tantissime offerte di Amazon, che permettono ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, non vi potete assolutamente far sfuggire la crema di definizione ricci Curls Rock Amplifier di Tigi Catwolk.



Con polimeri, agenti protettivi termici e ambientali e oli essenziali, intensifica la texture naturale dei capelli, nutre i ricci e combatte crespo e umidità, per ricci definiti e onde perfettamente morbide dall'effetto wow!

Dopo aver tamponato con un asciugamano, distribuisci pochissima crema sui capelli umidi, da metà lunghezza alle punte, modellando le ciocche con le dita, poi asciuga con il diffusore.



Per una maggiore definizione e controllo dei ricci, il Curls Rock Amplifier non può assolutamente mancare nel beauty di tutte le hair care addicted.

Solo per pochi giorni, inoltre, puoi trovare la crema per capelli ricci Curls Rock Amplifier in offerta su Amazon a 8,69 €, con uno sconto del 19%



Scoprila in offerta su Amazon.it!