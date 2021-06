Amazon Prime Day: le migliori offerte su trolley, zaini e valigie

Tra le numerose offerte del Prime Day non mancano anche trolley, zaini e valigie. Prodotti per tutte le tasche e di vario genere, scontati fino al 46%.

Modelli morbidi e rigidi, versatili, capienti e resistenti, realizzati da note aziende come Samsonite e Desigual.

Trolley morbido Samsonite scontato del 51%

Iniziamo la nostra rassegna dal trolley morbido espandibile di Samsonite, da 78 cm e capacità fino a 112,5 litri. Valigia proposta a 67 euro, con uno sconto del 51%.

Trolley rigido Samsonite scontato del 36%

Samsonite propone anche un trolley rigido da 75 cm, con capacità di 91 litri. Un modello acquistabile a 77 euro, con uno sconto del 44%. Valigia in resistente polipropilene, dotata di chiusura TSA con combinazione a 3 cifre e 4 ruote con rotazione a 360°.

Zaino Eastpak Pinnacle scontato del 44%

Nella nostra rassegna anche lo Zaino Eastpak Pinnacle da 38 litri, in promozione a 47 euro con uno sconto del 44%. Un modello con 2 scomparti principali, tasca frontale, spallacci e schienale imbottiti.

Zaino porta Pc Samsonite a 33 euro

Da Samsonite uno zaino porta Pc (fino 15,6 pollici), con una capacità di 22,5 litri. Zaino proposto a 33 euro con uno sconto del 51%.

Zaino Desigual scontato del 42%

Tra le offerte del Prime Day troviamo anche uno zaino (medio) di Desigual in promozione a 46 euro, con uno sconto del 42%. Un modello in tessuto, con dettagli in finta pelle e cerniera posteriore.

Mini Trolley Samsonite a 71 euro

Samsonite propone anche un trolley compatto, in offerta a 71 euro con uno sconto del 45%. Valigia con due ruote, dimensioni di 46 x 21 x 36 cm e capacità di 26,5 litri.

Valigia Eastpack scontata del 46%

Nella nostra rassegna anche la capiente valigia Eastpack da 79 cm e capacità di ben 121 litri. Un modello proposto a 91 euro, scontato del 46%, realizzato in nylon e poliestere, con maniglia telescopica.

