Amazon Prime Day: piano cottura Candy in offerta con uno sconto del 50%

La cucina è il luogo in cui trascorriamo molto del nostro tempo e oltre ad essere efficiente deve essere di design. Il piano cottura è uno degli elementi più importanti e quello della Candy in vetro temperato può essere acquistato con il 50% di sconto grazie alle offerte Amazon Prime Day.

Moderno e dalle linee essenziali il piano cottura resistente e dalle performance di alto livello riesce a dare un tocco di eleganza all'ambiente.

Il vetro temperato resistente a graffi e abrasioni, permette di cucinare tutto quello che volete senza correre il rischio di rovinarlo, mentre le griglie dalle ridotte dimensioni lo rendono estremamente facile da pulire.

Perfetto per chi ama stare dietro i fornelli i 5 bruciatori consentono di cucinare più pietanze contemporaneamente. La marcia in più? Il bruciatore speciale a doppia corona può raggiungere una potenza fino a 4 kw, adatto per le padelle di larghe dimensioni e permette di cucinare distribuendo uniformemente il calore.

Il doppio supporto in ghisa è pensato per assicurare una diffusione del calore uguale e può essere lavato facilmente in lavastoviglie.

Ideale se in casa ci sono bambini, il piano cottura Candy, può essere azionato ruotando la manopola e si arresta automaticamente se la fiamma si spegna accidentalmente.