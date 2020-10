Prime Day: soundbar per migliorare l'audio della tua Tv a partire da 70 euro

Proseguono anche oggi le offerte per il Prime Day con tantissime promozioni anche hi-tech. Tra queste vi segnaliamo quattro interessanti soundbar di Samsung, JBL e Creative.

Casse progettate appositamente per migliorare l'audio della TV, dai dialoghi agli effetti sonori.

Prodotti facili da installare e da utilizzare, dotati anche di Bluetooth: collegamento che consente di ascoltare in modalità wireless anche la tua musica preferita.

Samsung HW-S40T/ZF a 149 euro scontata del 25%

In offerta per il Prime Day la soundbar di Samsung HW-S40T/ZF proposta a 149 euro scontata del 25%. Un modello con una potenza di 100 Watt, con 4 speaker (due woofer e due tweeter) e Bluetooth. Soundbar, disponibile anche in bianco, in grado di analizzare automaticamente le sorgenti audio per ottimizzare le tracce in base ai contenuti specifici.

Samsung HW-T530/ZF a 169 euro scontata del 32%

Da Samsung arriva anche il modello HW-T530/ZF in offerta a 169 euro con uno sconto del 32%. Soundbar affiancata da un subwoofer wireless che incrementa la resa dei bassi, con una potenza complessiva di 290 Watt. Ricordiamo, inoltre, i 5 altoparlanti integrati, il collegamento Bluetooth e il surround sound expansion: la soundbar espande il suono lateralmente e verticalmente per garantirti effetti surround coinvolgenti.

Soundbar JBL a 319 euro scontata del 31%

Proseguiamo con la soundbar di JBL che vanta una configurazione a 3.1 canali ed una potenza di ben 450 Watt. Soundbar accompagnata da un subwoofer wireless con driver da 250mm. Infine le connessioni con 3 ingressi HDMI, un’uscita HDMI ARC, un ingresso ottico ed uno analogico jack 3,5mm.

Creative Stage a 71 euro scontata del 20%

Terminiamo la nostra rassegna con un completo modello low cost, la soundbar con subwoofer Creative Stage proposta a 71 euro con uno sconto del 20%. Soundbar dalle dimensioni compatte ideali per PC e TV, con una potenza di 160 Watt e collegamento Bluetooth.

