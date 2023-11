Black Friday 2023: i prodotti hi-tech più venduti su Amazon

Da Amazon arriva la classifica dei prodotti hi-tech più venduti durante il primo giorno del Black Friday 2023 (17 novembre).

Al top della classifica troviamo la nuova Fire TV Stick 4K proposta a soli 34 euro, con uno sconto del 44%. Il secondo posto è occupato dal controller Luna per il nuovo servizio di cloud gaming di Amazon, in promozione a 39 euro e scontato del 43%. L’ultimo gradino del podio è occupato dal divertente gioco per Nintendo Switch Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition, proposto a soli 19 euro con uno sconto del 48%.

Di seguito la classifica con i 5 prodotti hi-tech più venduti nel primo giorno del Black Friday 2023.

1. Fire TV Stick 4K a 34 euro (sconto 44%)

2. Controller Luna a 39 euro (sconto 43%)

3. Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition a 19 euro (sconto 48%)

4. Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 24 euro (sconto 27%)

5. Xiaomi Mi Band 8 a 33 euro (sconto 21%)

