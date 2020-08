Echo Dot, Echo Plus e Echo Show scontati fino al 40%

Per un periodo di tempo limitato, Amazon.it sconta Echo Dot, Echo Plus e due Echo Show. Noti smart speaker dotati anche di schermo, con a bordo l'avanzato assistente vocale Alexa.

Dispositivi dalle numerose funzionalità, utili per riprodurre la nostra musica preferita, ricevere notizie, controllare la nostra Smart Home e molto altro ancora.

Di seguito tutti i dettagli delle offerte disponibili.

Echo in promozione a partire da 39 euro

Partiamo dal noto Echo Dot proposto a 39,99 euro con uno sconto del 33%. Uno smart speaker dalle dimensioni contenute e dalle complete funzionalità, disponibile in quattro diverse colorazioni.

In promozione anche il modello Echo Plus, un completo smart speaker di fascia alta, con hub Zigbee, proposto in offerta a 89,99 euro, con uno sconto del 40%. Offerta che include anche una lampadina intelligente Philips Hue.

Echo Show scontati fino al 31%

Echo Show 5, con schermo da 5 pollici, è offerto in promozione a 61,99 euro, con uno sconto del 31%.

Echo Show 8, con display da 8 pollici è, invece, disponibile in offerta a 91,99 euro, con uno sconto del 29%.

Si tratta di validi smart display con casse integrate, equipaggiati con l'assistente vocale Alexa. Gli Echo Show includono tantissime funzioni utili a tutta la famiglia come seguire una ricetta di Giallozafferano, rimanere aggiornati sulle notizie locali del Gruppo Citynews o guardare in diretta le radio TV di Radio Deejay, RDS e RTL 102.5. Sono, inoltre, in grado di riprodurre la nostra musica preferita da Amazon Music, Spotify e da altri servizi musicali. Ricordiamo anche la possibilità di controllare i vari dispositivi intelligenti presenti nella nostra abitazione. Gli Echo Show possono, ad esempio, mostrare le immagini delle telecamere di sicurezza installate dentro e fuori casa. Con gli Echo Show è anche possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate, senza dover usare le mani, con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

