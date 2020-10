Promozione Kindle Unlimited: tre mesi di abbonamento a 9,99 euro

Kindle Unlimited è un servizio in abbonamento di Amazon che permette di accedere ad un catalogo con oltre un milione di libri digitali in diverse lingue. Titoli consultabili tramite i lettori di ebook Kindle o utilizzando l’app dedicata disponibile su tablet, smartphone e Pc.

In occasione del Prime Day, Amazon offre tre mesi di Kindle Unlimited a 9,99 euro, rispetto ai 29,97 euro ordinari. L’offerta è disponibile solo per i clienti Amazon Prime idonei e può essere attivata attraverso questa pagina dedicata, esclusivamente il 13 e 14 Ottobre 2020.

Terminata la promozione, l’abbonamento sarà automaticamente rinnovato al costo di 9,99€ al mese. In ogni caso, è possibile disattivare l’iscrizione al servizio in ogni momento.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

