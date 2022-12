Super sconti di Natale su Amazon: le migliori offerte dal mondo della tecnologia

Arrivano su Amazon le Offerte di Natale valide fino al 22 dicembre. In occasione delle festività natalizie, Amazon propone anche numerosi prodotti hi-tech offerti a prezzi super scontati.

Sul noto sito dedicato allo shopping troviamo smartphone come l'interessante Google Pixel 6 e tablet come il Samsung Galaxy Tab A7 Lite in offerta a 119 euro. Non mancano inoltre Pc portatili, prodotti audio e smart speaker Echo, con a bordo il noto assistente vocale Alexa.

Di seguito una rassegna delle migliori offerte disponibili. Guida in continuo aggiornamento. I prezzi delle offerte potrebbero subire variazioni.

Ripetitore Wireless WiFi Tp-Link a 17 euro (sconto 10%)

Scopri di più su Amazon

Stampante Multifunzione HP DeskJet 2720e a 49 euro (sconto 15%)

Scopri di più su Amazon

SSD Kingston A400 240GB a 21 euro (sconto 51%)

Scopri di più su Amazon

Monitor HUAWEI MateView SE 23,8" a 149 euro (sconto 25%)

Scopri di più su Amazon

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 a 199 euro (sconto 43%)

Scopri di più su Amazon

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 119 euro (sconto 30%)

Scopri di più su Amazon

Smartphone Google Pixel 6 a 529 euro (sconto 18%)

Scopri di più su Amazon

Smartwatch HUAWEI Watch Fit a 49 euro (sconto 50%)

Scopri di più su Amazon

Auricolari SoundPEATS a 35 euro (sconto 47%)

Scopri di più su Amazon

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) a 29 euro (sconto 50%)

Scopri di più su Amazon

Lampadina WiFi TP-Link a 8 euro (sconto 40%)

Scopri di più su Amazon

Telecamera da interno YI Dome Guard a 29 euro (sconto 41%)

Scopri di più su Amazon

Telecamera da Esterno YI a 44 euro (sconto 44%)

Scopri di più su Amazon

Robot aspirapolvere-lavapavimenti Ecovacs X1 Omni a 1.012 euro (sconto 32%)

Scopri di più su Amazon