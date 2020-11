Super promozioni Amazon: ebook reader Kindle, telecamera Blink e una presa intelligente scontata del 40%

Dopo le Fire Tv Stick, Amazon sconta anche altri suoi prodotti tech di vario genere.

Sul noto sito di shopping online troviamo, infatti, in promozione due ebook reader della famiglia Kindle, una telecamera di sorveglianza WiFi da interni ed una presa intelligente low cost, scontata del 40%.

Di seguito tutti i dettagli delle offerte.

Kindle a 59 euro scontato del 25%

Partiamo dal noto ebook reader Kindle proposto in promozione a 59,99 euro con uno sconto del 25%. Si tratta di un completo ebook reader low cost, dotato di schermo da 6 pollici con illuminazione integrata. Dispositivo, compatto e resistente, con a bordo 4 GB di memoria.

Kindle Oasis a 189 euro scontato del 24%

In promozione anche l'avanzato ebook reader Kindle Oasis proposto a 189,99 euro, con uno sconto del 24%. Lettore top di gamma, dal look sottile ed elegante con scocca in metallo. Un dispositivo con schermo da 7 pollici e 300 ppi, dotato di tonalità della luce regolabile da bianco ad ambra. Non dimentichiamo la resistenza ai liquidi, la variante anche 4G e la memoria fino a 32 GB.

Blink Mini a 27 euro scontata del 30%

In offerta anche la videocamera di sorveglianza Blink Mini, in promozione a 27,99 euro scontata del 30%. Telecamera di sicurezza WiFi da interni, con risoluzione 1080P. Camera con rilevazione di movimento, visione notturna e audio bidirezionale, compatibile con Alexa.

Amazon Smart Plug a 14 euro scontata del 40%

Concludiamo la nostra rassegna con l'Amazon Smart Plug, proposta in offerta a 14,99 euro, con uno sconto del 40%. Si tratta di una presa intelligente WiFi, compatibile con Alexa, facile da configurare e da usare. Questo dispositivo consente di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali, programmare l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici anche quando sei fuori casa.

