Solo per oggi il set di punte per trapano Bosch in offerta con uno sconto del 42%

Con il bel tempo e gli ultimi giorni di ferie è possibile dedicarsi alla manutenzione della casa e gli amanti del fai da te potranno avere tutti gli strumenti indispensabili ad un prezzo conveniente.

Grazie alle offerte Amazon solo per oggi potrete avere il set di punte da trapano con uno sconto del 42%

Perfetto per gli esperti e per chi ama dedicarsi a piccoli lavoretti in casa il set di punte per metallo con rivestimento in nitruro di titanio si contraddistinguono per la lunga durata utile e l'elevata resistenza alle sollecitazioni, inoltre, consentono di eseguire fori in modo rapido su differenti tipi di metallo, plexiglas e materie plastiche dure.

Le punte per pietra durature con inserti in metallo duro, le punte per legno standard e le punte fresatrici piatte con rivestimento in nitruro di titanio per una velocità di taglio più elevata permettono di lavorare ogni tipo di materiale in modo semplice e veloce.

Il set contenuto in una robusta valigetta, sono dotati di bit di avvitamento, bussole, adattatore per bussole e metro a nastro universali per tutte le marche.

Con la valigetta potrete trasportare il set di punte per trapano Bosch sempre con voi e dedicarvi ai piccoli lavori di casa ad un prezzo di 28,90€ con uno sconto del 42%