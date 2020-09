Purificatore d'aria Xiaomi scontato del 30% a 104 euro

E' disponibile su Amazon, per un periodo di tempo limitato, lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H proposto in offerta a 104 euro, con uno sconto del 30%

Scendendo nel dettaglio, si tratta di un purificatore d'aria capace di depurare fino a 380 metri cubi d'aria all'ora e operare in una stanza fino a circa 50 metri quadri.

Il design elegante e minimale lo rendono piacevole da vedere, un oggetto d'arredamento utile e di facile installazione. Le dimensioni ridotte, poco più di 50 centimetri d'altezza e una base quadrata di circa 30x30 cm, unite alla silenziosità di esercizio ne permettono l'utilizzo in qualsiasi ambiente, dalla camera da letto all'uffico.

All'interno del depuratore troviamo una doppia ventola e quattro condotti d'aria per una maggiore e più efficace purificazione dell'ambiente. Il Mi Air può produrre circa 10.000 litri d'aria pulita al minuto ed è anche dotato di filtro True HEPA a 3 stadi.

Tramite l'APP Mi Home e la propria rete WiFi, a cui il purificatore si collega, è possibile monitorare la qualità dell'aria e la stima delle polveri sottili PM2.5, oltre a comandare tutte le diverse funzioni. Il Mi Air può lavorare in automatico, in modalità sonno/notte, modalità ad alta velocità e modalità programmata. Queste funzioni lo rendono adatto ad essere usato ad esempio nella camera dei bambini, in uno studio o ufficio, e anche nel salotto di casa.

Grazie ai suoi filtri, il Mi Air Purifier 2 è efficace per assorbire formaldeide, fumo di sigaretta, polvere e PM2.5. Ricordiamo, infine, la durata del filtro di 6-12 mesi e la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Scopri di più su Amazon a 104 euro con uno sconto del 30%