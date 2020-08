Il rasoio elettrico ricaricabile per barba e capelli Tutto In Uno di Braun in offerta solo per oggi con il 33% di sconto

Solo per oggi, grazie all'evento Amazon "Offerte di Settembre", trovi su il rasoio elettrico ricaricabile Braun Tutto-In-Uno per uomo in offerta a 49,99 €, con uno sconto del 33%. Vediamo tutte le caratteristiche di questo prodotto completo ed efficace.

Il regolabarba e tagliacapelli ricaricabile MGK5280 Tutto In Uno di Braun è uno strumento per lo styling comodo da usare, efficace e corredato di numerosi accessori.

L’innovativa tecnologia AutoSense di Braun gestisce efficacemente sia la barba spessa che quella fine e regola la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba: il motore fornisce una potenza extra esattamente dove è necessario, consentendo a questo rasoio elettrico di offrire prestazioni senza precedenti rispetto a tutte le generazioni precedenti di rifinitori Braun.

Inoltre, questo rasoio elettrico offre 13 lunghezze diverse (da 0.5 a 21 mm) e lame affilate di lunga durata, e può essere efficacemente usato per tagliare la barba e i capelli e per eliminare i peli indesiderati da naso, orecchie e qualunque altra parte del corpo, in modo sicuro e veloce.

Lavabile ed impermeabile, può essere usato in sicurezza sotto la doccia ed essere sciacquato sotto l’acqua corrente per una facile pulizia, ed è dotato di una batteria di lunga durata agli ioni di litio, con opzione ricarica completa, che offre 100 minuti di rifinitura dopo solo 1 ora di ricarica, e opzione ricarica rapida in cinque minuti.

L’innovativo kit per lo styling tutto-in-uno offre quindi nove funzioni in un unico dispositivo, e nella confezione troverai:

1 rasoio elettrico per barba e capelli , con lame affilate di lunga durata e 13 impostazioni di lunghezza;

per e , con lame affilate di lunga durata e 13 impostazioni di lunghezza; 1 rifinitore naso e orecchie;

naso e orecchie; 1 rifinitore di precisione, per creare linee e bordi precisi anche nelle zone più piccole;

di precisione, per creare linee e bordi precisi anche nelle zone più piccole; 1 testina con rifinitore corpo ;

; 4 pettini, da 0,5 a 21 mm;

1 custodia morbida;

1 rasoio Gillette Fusion 5 ProGlide con tecnologia Flexball, perfetto per una rasatura pulita di collo, guance e viso;

con tecnologia Flexball, perfetto per una rasatura pulita di collo, guance e viso; 1 alimentatore intelligente.

Il rasoio elettrico uomo tutto-in-uno di Braun è quindi un prodotto Wet&Dry completo, sicuro e facile da usare, adatto a barba, corpo e capelli, con prestazioni di taglio senza precedenti e con l'85% di plastica in meno rispetto alla confezione delle precedenti gamme di rifinitori Braun.

Scoprilo in vendita su Amazon.it