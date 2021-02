Il rasoio elettrico da barba Navanino in offerta con il 50% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare il rasoio elettrico da barba di Navanino in offerta su Amazon a soli 25,49€, con il 50% di sconto. Questo rasoio da uomo si caratterizza, prima di tutto, per il design originale e colorato e per il prezzo molto conveniente.

Inoltre, questo rasoio elettrico da uomo è anche molto funzionale e comodo da usare, ed è ricco di funzioni molto utili, per un utilizzo quotidiano sicuro ed efficiente. Il rasoio elettrico di Navanino, infatti, è dotato di testine mobili 4D rotanti, flessibili e oscillanti in 4 direzioni, che si adattano automaticamente ai contorni del viso, del collo e della testa, per una rasatura accurata e delicata, due lame auto-affilanti, progettate con la massima precisione per una rasatura comoda e pulita, funzione di protezione smart lock, ricarica rapida USB con batteria al litio (80 minuti di rasatura dopo ogni carica completa), display a LED intelligente e rifinitore integrato, ideale per regolare i baffi e rifinire le basette.

Il rasoio elettrico da barba di Navanino, infine, è abbastanza silenzioso, è facile e confortevole da usare, risulta comodo da portare in viaggio, grazie alle dimensioni compatte, è impermeabile (IPX6) e viene fornito con cavo USB, adattatore, pennello per la pulizia, cappuccio protettivo, sacchetto e manuale di istruzioni.

Scoprilo in offerta su Amazon.it