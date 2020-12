Arrivano su Amazon.it le Offerte di Natale (7-23 dicembre) con numerose promozioni dedicate anche al mondo della tecnologia.

In offerta tante idee regalo per gli appassionati di hi-tech come gli auricolari senza fili di Samsung e Huawei.

Non mancano, inoltre, TV e monitor di Sharp, Acer e Asus ed un completo smartwatch realizzato da Samsung.