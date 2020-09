Ring Spotlight Cam: videocamera a batteria con faretto e sirena scontata del 31%

In occasione del Prime Day 2020, Amazon propone un’interessante offerta dedicata alla Ring Spotlight Cam battery; telecamera di sorveglianza a batteria, dotata di faretto, acquistabile dagli utenti Prime a 159 euro, con uno sconto del 31%.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di una versatile telecamera di sicurezza senza cavi, da esterni, con risoluzione 1080p, obiettivo grandangolare e campo visivo di 140° in orizzontale e 78° verticale.

Sono, inoltre, presenti microfono e altoparlante per un audio bidirezionale; funzione che permette di ascoltare e parlare con chiunque si trovi nella tua proprietà tramite telefono, tablet e PC.

Telecamera alimentata da una batteria ricaricabile con aggancio/sgancio rapido, dotata anche di visione notturna ad infrarossi.

La Ring Spotlight Cam consente di ricevere avvisi su smartphone, tablet e PC quando qualcuno entra nella tua proprietà, grazie ai sensori di movimento integrati, con zone regolabili.

Telecamera di sorveglianza Wifi che vanta anche un faretto attivato dal movimento ed una sirena di sicurezza, utile per far scappare i malintenzionati rilevati dalla videocamera.

Ring Spotlight Cam è resistente alle intemperie, con due colorazioni disponibili (nero e bianco), dimensioni di 12,6 x 6,91 x 7,59 cm e base di montaggio integrata con angolazione regolabile.

Camera installabile in pochi minuti, che può anche essere alimentata tramite un pannello solare, venduto separatamente. Non dimentichiamo la compatibilità con Alexa; quando qualcuno entra nella tua proprietà e i sensori di movimento integrati di Ring si attivano, potrai vedere di chi si tratta sui dispositivi Alexa compatibili, dotati di schermo. Se vuoi dare un’occhiata in tempo reale a tutto ciò che accade in casa tua, basta chiedere ad Alexa di mostrarti la videocamera.

Concludiamo con la memoria. Tutti i dispositivi Ring includono una prova gratuita all'abbonamento Ring Protect per 30 giorni. Trascorso questo periodo, potrai decidere di sottoscrivere un abbonamento a Ring Protect per registrare e salvare tutti i tuoi video e foto, a partire da 3 euro al mese.

Infine ricordiamo la protezione antifurto inclusa: in caso di furto, Amazon sostituirà la camera gratuitamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon (prodotto acquistabile anche a rate)