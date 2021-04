Robot aspirapolvere lavapavimenti in offerta con uno sconto del 40% solo per poche ore

Pulire casa quotidianamente può diventare un impegno difficile e stancante, ma grazie al robot aspirapolvere lavapavimenti in offerta con uno sconto del 40% diventa tutto più semplice

Pulire i pavimenti di casa è un’attività che deve essere svolta quotidianamente per evitare l’accumulo di sporco e di polvere soprattutto se si è affetti da allergie. Mentre prima lo strumento immancabile era la scopa, oggi la tecnologia ci viene in soccorso con i robot aspirapolvere.

Efficaci, intelligenti e funzionali riescono a pulire casa in poco tempo e il robot aspirapolvere lavapavimenti di OKP racchiude in sè tutte queste caratteristiche a un prezzo contenuto grazie allo sconto del 40%

Il robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione di 2200 Pa e un rumore inferiore a 59 dB spazza, aspira e utilizza diverse modalità di pulizia per soddisfare ogni nostra esigenza. Il potente rullo della spazzola solleva e elimina facilmente anche i peli dei pet, mentre le spazzole a doppia rotazione puliscono efficacemente bordi e angoli.

Le due grandi ruote sono progettate per spostarsi senza sforzo dal pavimento duro al tappeto senza interruzioni e garantendo il massimo risultato anche su moquette, pavimenti duri, laminati e piastrelle.

Dotato di sensori a infrarossi disposti in modo ravvicinato assicura l’effetto anti-collisione, quando è in prossimità di ostacoli o scale, ma nello stesso tempo pulisce sotto e intorno ai mobili in totale autonomia.

Il robot aspirapolvere è completato da una grande scatola con un sistema di anti-fuoriuscita della polvere che può contenere fino a 500 ml e trattiene più sporco per ogni pulizia per ridurre la frequenza di svuotamento. Per assicurare un ambiente pulito e sano, è dotato di filtri HEPA che filtrano il 99% delle particelle minute e impediscono la diffusione degli allergeni nell’aria.

Il modello smart può essere connesso all'App così da programmare una varietà di modalità e percorsi anche quando siamo fuori casa e trovare l’ambiente pulito al nostro rientro.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ha un sensore di identificazione del serbatoio dell’acqua da 300 ml, non appena è installato, passa automaticamente alla modalità di pulizia.

Quando la pulizia è terminata o la batteria è scarica, l’elettrodomestico ritorna alla docking station, per essere sempre carico e pronto per pulire casa.