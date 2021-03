Offerte di Primavera Amazon: robot aspirapolvere Ecovacs scontato del 45%

Funzionali ed efficienti, i robot aspirapolvere negli ultimi anni si sono sempre più diffusi perché sono comodi e facili da utilizzare, grazie alle loro caratteristiche fanno trovare la casa pulita e in ordine al rientro dal lavoro. Se volete un aiuto in più per le pulizie, con le Offerte di Primavera Amazon potete acquistare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot con uno sconto del 45%

L’elettrodomestico dotato di tecnologia Smart Navi permette di navigare per la casa e mappare la superficie da pulire attraverso un laser, così da poter selezionare su quali aree far intervenire il robot e su quali no. Inoltre, l’apparecchio può scansionare e salvare due mappe diverse contemporaneamente, perfetto per case a più livelli.

Dotato di tecnologia di lavaggio Ozmo pulisce efficientemente casa aspirando e lavando nello stesso momento, attraverso un serbatoio d'acqua di 240 ml permette di occuparsi della pulizia di tutta la casa con una sola ricarica, per una maggiore resa è possibile cambiare la quantità del flusso dell'acqua direttamente dall'App in base alle vostre necessità.

Adatto su ogni tipo di superficie, con la tecnologia barriere virtuali potete creare degli ostacoli virtuali per impedire al robot di pulire alcune aree, mentre con la modalità di rilevamento dei tappeti, il robot identifica automaticamente le superfici, evitando tappeti e moquette durante il lavaggio e aumentando la potenza di aspirazione.

La spazzola rotante 2.0 è dotata di un nuovo design in sospensione che permette, grazie a setole corte e lunghe, di eliminare la polvere anche all’interno di insenature profonde fino a 4 mm.

Il robot assicura livelli di aspirazione alti, con un rumore basso, perfetto per pulire casa in ogni momento della giornata.

La batteria con un’autonomia fino a 110 minuti, si ricarica in poco tempo e una volta pronto, il robot riprende a pulire in autonomia da dove aveva interrotto.