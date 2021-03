Il robot aspirapolvere Samsung 2 IN 1 in offerta con uno sconto del 50%

Con il robot aspirapolvere Samsung 2 IN 1 avrete casa pulita e in ordine ad un prezzo conveniente

Aspira e lava in un'unica volta e risparmia tempo! Queste sono le caratteristiche principali del robot aspirapolvere Samsung 2 IN 1. Ideale per chi ha poco tempo, l’apparecchio permette di avere casa in ordine e pulita ad un prezzo conveniente grazie alle offerte Amazon è possibile acquistare il robot aspirapolvere Samsung 2 IN 1con uno

L’elettrodomestico cattura la polvere e lo sporco e lava i pavimenti efficacemente, infatti, il contenitore dell'acqua riconosce quando il panno in microfibra è agganciato e automaticamente inizia a lavare regolando il livello dell’acqua.

Il design slim gli permette di raggiungere ogni punto della casa senza compromettere la potenza aspirante, alto solo 85 mm, può facilmente passare sotto i mobili e il divano per una pulizia completata della casa. Dotato di Sistema Smart Sensing con sensore Gyro, controlla i movimenti del robot, mentre un sensore Anti-collusione riduce la velocità quando arriva agli angoli, infine, il Bumper sulla parte anteriore protegge i mobili per avere la massima efficacia. Grazie al sistema EZ Empty Dustbin potete svuotare il contenitore della polvere senza sporcarvi le mani, basta aprire il contenitore della polvere con un click, svuotarlo e mantenerlo pulito risciacquandolo sotto l'acqua.

La batteria a lunga durata di 3400mAh mantiene la potenza aspirante fino a 150 minuti. In questo modo potete pulire ampie superfici senza dover ricaricare l’aspirapolvere.

Infine, con il sistema Wi-Fi è possibile controllare il robot da remoto, anche quando siete fuori casa, dallo smartphone o tablet grazie all'App dedicata. Con un semplice tocco potete attivarlo, spegnerlo, impostare diverse modalità di pulizia oppure aumentare o diminuire il flusso dell’acqua. Inoltre avrete anche la possibilità di programmare la pulizia, per far arrivare il robot aspirapolvere Samsung 2 IN 1 attivare automaticamente al giorno e ora impostata.