Pulire e lavare casa in pochi minuti? È semplice con i robot Yeedi in offerta

Natale è sempre più vicino e con l’organizzazione di pranzi e cene è importante come non mai avere casa pulita: per farlo in poco tempo e senza sforzo, i robot aspirapolvere sono il nostro alleato ideale.

Tra questi troviamo quelli di Yeedi, un brand nato nel 2019, che rappresentano un connubio perfetto tra design, prestazioni e prezzo. L’elettrodomestico perfetto anche come regalo di Natale, è pensato per diventare un dono per amici e parenti o un pensiero per sé stessi, ad un prezzo davvero interessante grazie agli sconti imperdibili.

Yeedi Mop Station 2 in 1

Questo robot aspirapolvere è stato ideato per aspirare e lavare efficacemente il pavimento. Le due spazzole rotanti sono in grado di rimuovere ogni tipo di sporco, anche quello più ostinato grazie ad una rotazione di 180r/min e una pressione di 10N verso il basso. Il robot, inoltre, è dotato di un sensore di rilevamento dei tappeti realizzato per non correre il rischio di lavarli. La base di Yeedi Mop Station 2 in 1 vi permette di rilassarvi mentre lei pulisce perché è dotata di due grandi serbatoi da 3,5 litri ciascuno: uno per l’acqua pulita e uno per lo sporco raccolto così da gestire la pulizia in maniera autonoma. Questo perché il robot percepisce lo stato delle spazzole e sa quando deve tornare alla base per effettuare il risciacquo, così da avere l’apparecchio sempre pulito. Infatti, una volta arrivato alla base, il serbatoio dell’acqua sporca viene svuotato e riempito nuovamente per ricominciare la pulizia da dove era stata interrotta. Il robot smart è dotato anche di un’app e di comandi vocali come Alexa e Google Assistant con cui è possibile controllarlo, monitorare lo stato della pulizia, selezionare un’area da pulire o da escludere e molto altro.

Yeedi k650 robot aspirapolvere 2 in 1

Questo robot aspirapolvere garantisce una pulizia davvero profonda perché è in grado di catturare e aspirare la polvere e nello stesso tempo di lavare i pavimenti. Le doppie spazzole laterali e quella principale, ruotano a grande velocità con una potenza di aspirazione di 2000 Pa e un serbatoio di acqua da 300 ml. Dotato di sensori, pulisce solo nelle zone desiderate, passando agilmente da una stanza all’altra grazie alla ruota flottante che supera le soglie delle porte. Sicuro ed efficiente, è dotato di sensori anticaduta che identificano ed evitano le scale, mentre quelli anticollisione individuano gli ostacoli come i mobili. Il design sottile consente di pulire facilmente sotto i divani o i letti e rimuovere ogni traccia di sporco, grazie anche alla spazzola principale antigroviglio in silicone che elimina facilmente i peli degli animali domestici. Con un’autonomia di 130 minuti e la possibilità di tornare automaticamente alla stazione di carica, avremo il robot sempre efficiente e pronto per l’uso.

Yeedi vac hybrid robot aspirapolvere lavapavimenti

Il robot Yeedi vac ibrido è versatile ed è adatto se non vogliamo rinunciare ad una casa sempre pulita, ma non abbiamo molto tempo a disposizione. Questo modello agisce in piena autonomia grazie alla pratica app Yeedi che consente di programmare la pulizia, impostare un'area ad accesso vietato e scegliere di lavare il pavimento di una stanza o aree specifiche anche se siamo fuori casa. Il percorso creato da Yeedi può essere modificato semplicemente toccando la mappa nell’app. La spazzola laterale e quella principale, in combinazione con un'elevata potenza di aspirazione fino a 2500 Pa, permette la pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri, eliminando efficacemente anche polvere e peli di animali senza pericolo per gli oggetti nella stanza, perché il sensore di rilevamento consente di riconoscere in modo intelligente gli ostacoli e di evitarli. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant è possibile iniziare la pulizia con un semplice comando vocale, inoltre la carica arriva fino a 110 minuti. È perfetto per la pulizia della casa e, una volta scarico, ritorna alla stazione di ricarica per continuare a pulire dove è stato interrotto in precedenza. Yeedi può essere combinato con una

stazione di auto-svuotamento in cui depositare la polvere per un maggiore comfort di pulizia.

