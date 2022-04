3 ottimi motivi per fare un Safari Tour (in Italia e senza spendere troppo)

La parola Safari deriva dallo swahili e significa “lungo viaggio”. Oggi, il termine viene utilizzato per indicare un'escursione naturalistica in parchi, riserve o boschi, con l'obiettivo di scoprire da vicino flora e fauna locali.



Se nell'immaginario collettivo Safari è sinonimo di "Africa" e di un'esperienza impegnativa e dispendiosa, in realtà è possibile fare un viaggio di questo tipo in tantissimi posti in Italia (e nel mondo) a prezzi per tutte le tasche.

Tre ottimi motivi per fare un Safari

Se ti stai chiedendo perché dovresti fare un Safari almeno una volta nella vita, sappi che è una delle migliori esperienze che potrai mai regalarti. Sono ben poche, infatti, le avventure che riescono ad emozionare un viaggiatore: il Safari è una di queste.

In primo luogo è un modo per rilassarsi e staccare completamente dalla vita frenetica della città: il Safari ci porta lontano dal nostro modo di vivere quotidiano, ci invita a rallentare i ritmi e a godere delle bellezze che ci offre la natura; E' educativo: quale modo migliore per imparare a conoscere la natura se non viverla da vicino? Infine, è un modo per fare del buon turismo. Grazie all'esperienza del Safari, siamo portati non solo a rispettare la natura che ci circonda, ma anche a scoprire la cultura e le tradizioni locali, valorizzando così l'importanza del territorio e delle comunità.

Dove fare un Safari Tour in Italia

Ma dove fare un Safari Tour in Italia? Ci sono moltissime strutture che organizzano Safari nel Bel Paese, da Nord a Sud.

In particolare, uno dei Safari Tour più emozionanti che si possono fare in Italia è organizzato dalla Fattoria di Maiano, in Toscana, tra i morbidi profili delle colline di Fiesole.

Accompagnati da una guida a bordo di un fuoristrada, via addentrete nella magica atmosfera del bosco, con la possibilità di incontrare gli animali selvatici che lo abitano. Non mancheranno l’adrenalina, panorami mozzafiato e vedute inedite sulla città di Firenze.

Inoltre, per chi ha voglia di concedersi più tempo, è possibile prenotare un'esperienza di coppia con safari off-road + cena per 2 persone in location esclusiva nel cuore del più grande Botanic Garden D’Europa.

Il Safari Tour di Maiano è un'esperienza adatta a tutta la famiglia e si può scegliere se viverla in diurna o notturna.

E' possibile scoprire di più sul Safari Tour di Maiano e approfittare di sconti fino al 35% sul sito di ShopToday.