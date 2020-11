Samsung Black Friday: smartphone e smartwatch scontati fino al 50%

In offerta per il Black Friday vari cellulari Samsung Galaxy e Galaxy Watch a partire da 149 euro

Anche Samsung propone per il Black Friday vari prodotti in offerta, con sconti fino al 50%. In particolare sono disponibili su Amazon smartphone della gamma Galaxy e smartwatch Galaxy Watch, con prezzi a partire da 149 euro.

Cellulari anche dalla lunga autonomia, come il modello M31, o prodotti di fascia alta come il Note20 dotato di pennino.

Non mancano in promozione anche completi smartwatch con cassa da 40 e 45 mm, per tutti i gusti.

Di seguito tutte le offerte attualmente disponibili.

Samsung Galaxy Note20 a 679 euro scontato del 31%

Iniziamo la nostra rassegna dal Note20, il famoso smartphone di Samsung dotato di pennino. Cellulare con memoria da 256 GB, display da 6,7" Super Amoled Plus con risoluzione Full Hd+ e 3 fotocamere posteriori. Non dimentichiamo la batteria da 4.300 mAh e la Ram da 8 GB.

Scopri di più su Amazon.it a 679 euro, scontato del 31%

Samsung Galaxy M31 a 229 euro scontato del 18%

Proseguiamo con l'M31, un completo smartphone dall'elevata autonomia dotato di una batteria da ben 6.000 mAh. Tra le sue caratteristiche citiamo il display da 6,4 pollici Super Amoled, le 4 fotocamere posteriori e la memoria da 64 GB.

Scopri di più su Amazon.it a 229 euro, scontato del 18%

Samsung Galaxy M21 a 179 euro scontato del 21%

In promozione per il Black Friday troviamo anche il più economico M21, sempre dotato di una generosa batteria da 6.000 mAh. Cellulare con un ampio schermo da 6,4 pollici con tecnologia Super Amoled, 3 fotocamere posteriori e 64GB di memoria espandibili.

Scopri di più su Amazon.it a 179 euro, scontato del 21%

Samsung Galaxy Watch Active2 a 149 euro scontato del 50%

Passiamo ora agli smartwatch con il Galaxy Watch Active2; un wearable con cinturino Sport nero, cassa da 40mm, GPS, sensore di frequenza cardiaca e resistenza a polvere e liquidi.

Scopri di più su Amazon.it a 149 euro, scontato del 50%

Samsung Galaxy Watch3 a 339 euro scontato del 28%

Concludiamo la nostra rassegna con il Galaxy Watch3; un completo ed elegante smartwatch dotato di cassa da 45mm in acciaio e cinturino in pelle. Tra le sue caratteristiche troviamo il saturimetro, la funzione di rilevamento cadute, la batteria da 340 mAh e la certificazione IP68.

Scopri di più su Amazon.it a 339 euro, scontato del 28%