Forno a microonde Samsung in offerta con uno sconto del 54%

Il forno a microonde, apparso per la prima volta nelle cucine di metà anni ’40, ha ormai assunto un ruolo fisso in quelle attuali, grazie alle sue capacità versatili e alla possibilità di garantire un netto risparmio di tempo.

Ormai sul mercato ci sono davvero tanti modelli pronti a soddisfare ogni nostra esigenza, quelli della Samsung, riescono a combinare alla perfezione le necessità attuali con le funzionalità, come il forno a microonde con tecnologia Hotblast. L’apparecchio oltre ad essere pratico e versatile è in offerta con uno sconto del 54%

Succede spesso di andare di corsa, ma questo forno a microonde risolverà tutti i nostri problemi grazie alla tecnologia Hotblast che riduce notevolmente i tempi di cottura. Come? Un getto potente di aria calda viene soffiato attraverso molteplici fori d’areazione direttamente sul cibo, garantendo così una cottura uniforme dei piatti che restano croccanti all’esterno, ma succosi all’interno.

Con questo modello possiamo dire addio agli sprechi perché il sistema Crusty Plate assicura una cottura e doratura uniformi sulla parte superiore e inferiore degli alimenti sia quando prepariamo cibi surgelati, sia quando ci occupiamo degli avanzati come pizza o pollo.

Anche se seguiamo un regime alimentare ipocalorico, con questo

forno a microonde possiamo concederci un piccolo peccato di gola, ma del tutto sano. La tecnologiacombina una griglia con circolazione di aria calda, usando solo una minima quantità d’olio.

Se amiamo cucinare soprattutto i piatti della tradizione come torte, pizza e pane, oppure se vogliamo preparare in casa prodotti come lo yougurt, con questo apparecchio diventerà semplice e veloce, Grazie alla funzione lievitazione del microonde, l’avanzata tecnologia di fermentazione permette di far lievitare l’impasto o preparare lo yogurt naturale senza essere costretti ad utilizzare altri elettrodomestici e con la possibilità di avere sempre tutto sotto controllo. Il microonde dotato di vetro Easyview consente di monitorare lo stato di cottura dei cibi senza dover aprire lo sportello.

Il

forno a microonde della Samsung può essere utilizzato quotidianamente e avere nello stesso tempo un sicuro risparmio in bolletta, infatti laè efficiente anche in standby. Quando non cuciniamo, la corrente necessaria per mantenere le funzioni essenziali è al minimo e consente di ottenere un notevole risparmio economico.

Facile da pulire, il robusto rivestimento Ceramic Inside, permette di mantenerlo pulito, senza graffi e senza scolorire nel tempo.