Scaldasonno Imetec: la coperta riscaldante matrimoniale in offerta su Amazon

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare la coperta riscaldante matrimoniale Scaldasonno di Imetec in offerta su Amazon a 166,89?, con il 14% di sconto. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo ottimo prodotto.

Soprattutto nella stagione fredda non c'è niente di meglio di un letto caldo e accogliente prima di andare a dormire. Lo Scaldasonno di Imetec assicura un riposo rigenerante perché crea nel letto il clima ottimale e lo mantiene stabile tutta la notte autoregolandosi sulle esigenze di ogni persona, consentendo di addormentarsi e dormire in modo rilassato: il suo dolce calore, infatti, dona sollievo dalle tensioni e dai dolori muscolari, regalando benessere dopo le intense giornate invernali, e favorisce un riposo di qualità.

Grazie ad un software evoluto, la tecnologia brevettata Adapto scalda il letto in pochi minuti e, mentre tu dormi, controlla, regola e stabilizza il clima in base alla temperatura corporea e a quella dell?ambiente, creando le condizioni per un sonno rigenerante, massimizzando il comfort e riducendo i consumi. Lo accendi, lo imposti e pensa a tutto lui!

Inoltre, il sistema di controllo digitale Electro Block, con funzione di auto-diagnosi ad ogni accensione, monitora costantemente lo scaldaletto durante l?uso e, in caso di anomalie, interviene spegnendolo, per una sicurezza assoluta.

Realizzato in pregiata lana merino made in Italy e dotato di certificazione Oeko-Tex che attesta l?assenza di sostanze dannose in tutto il ciclo produttivo, lo Scaldasonno di Imetec è utilizzabile con tutti i materassi, anche in lattice e memory foam, ed è dotato di un comando digitale a led, attraverso il quale è possibile scegliere tra 6 livelli di temperatura, selezionare la funzione pre-riscaldamento e programmare l?autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore.

Il design ergonomico e l?interfaccia intuitiva lo rendono facile da utilizzare anche durante le ore notturne, anche grazie alla regolazione automatica dell'intensità luminosa dei led, e tutti gli Scaldasonno Imetec sono lavabili in lavatrice o a mano. Basta staccare il comando e seguire le indicazioni riportate sull?etichetta del tessuto.

Come si usa Scaldasonno

Scaldasonno si posiziona tra materasso e lenzuolo: collegato alla presa di corrente e regolata la temperatura, emette calore che salendo verso l?alto scalda le lenzuola e rimane all?interno del letto evitando dispersioni termiche.

Per preparare Scaldasonno Adapto è necessario impostare la temperatura 6 a rapido riscaldamento e coprire il letto con lenzuolo, coperta o piumone per evitare dispersioni di calore. Il grado di calore va giudicato sdraiandosi sul letto e non appoggiandovi la mano, poiché quest?ultima è meno sensibile al calore rispetto al corpo.

Prima di coricarsi selezionare la temperatura desiderata ed impostare l?autospegnimento a 1-3- 9 ore, a seconda delle proprie esigenze.

Ad ogni accensione ripetere questa sequenza. Per il benessere del tuo corpo, Scaldasonno è studiato per riscaldare unicamente l'area del letto dai piedi alle spalle, escludendo la zona del cuscino.

Scoprilo in offerta su Amazon.it