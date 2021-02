Vendita flash elettrodomestici Koenig: sconti del 50% per una casa smart

Una casa smart è soprattutto una casa efficiente, sicura e che aiuta a godere del tempo libero. Tra le tante stanze, la cucina è quella in cui si trascorrono più ore della giornata, soprattutto per chi ama stare dietro i fornelli.

Chi non vede l’ora di sperimentare ricette sa che non può fare a meno degli elettrodomestici giusti. Microonde, planetarie e robot da cucina sono gli esempi perfetti di quello che non deve mai mancare per un ambiente al passo con i tempi, senza rinunciare al comfort abitativo.

Gli elettrodomestici Koenig rispondono a tutte queste esigenze, con una linea di prodotti all’avanguardia, adatti a qualsiasi utilizzo e con un design accattivante e semplice allo stesso tempo.

Siete alla ricerca di un elettrodomestico pratico e funzionale? Avete voglia di rinnovare la cucina?

Planetaria

Con un design moderno e adatto ad ogni ambiente, la planetaria Koenig non solo è un elettrodomestico efficiente, ma è un elemento d’arredo che diventerà il centro della cucina. Disponibile in diversi colori come il grigio, per chi ama uno stile classico, ma anche blu, verde e rosso per chi preferisce un arredamento contemporaneo e d’impatto, dovete scegliere solo il modello che rispecchia i vostri gusti. L’eleganza della planetaria si sposa con le prestazioni di qualità grazie alla potenza di 800 watts, mentre le 8 velocità regolabili sul display digitale, assicurano un impasto omogeneo. Con il timer integrato realizzare tutte le ricette che volete senza errori diventa semplice e divertente. Preparare dall’antipasto al dolce, non sarà stato mai così semplice, non bisogna fare altro che utilizzare gli accessori inclusi come la frusta per impasti spumosi, lo sbattitore per realizzare gustose ciambelle o il gancio per impastare pane e pizza degni dei migliori chef. Il recipiente in acciaio inossidabile con capacità di 5 L e coperchio anti schizzi, è perfetto per accontentare tutta la famiglia e preparare impasti fino a 1,5 kg. Facile da pulire, tutti gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie.

Robot da cucina

Impastare, tritare, macinare: gli appassionati di cucina sanno bene che ogni ricetta non può fare a meno di questi passaggi, realizzarli a mano può essere faticoso e portare via molto tempo, ma con il robot da cucina Multifunzione diventa tutto più semplice. Il modello vi permetterà di rivoluzionare il modo di cucinare e avrete un assistente insostituibile: grazie alle 8 differenti funzioni e agli accessori inclusi come 4 grattugie, una spatola e una lama in acciaio inox, potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia e utilizzare tutti gli ingredienti che volete con risultati impeccabili. Il robot con la sua potenza di 800 watt raggiunge prestazioni elevate ed è pronto ad affettare le verdure per un timballo sano e gustoso, grattugiare il formaggio, spremere un frutto per una bevanda sana, mischiare un impasto e gli ingredienti, oppure tritare il ghiaccio per una rinfrescante granita.

Forno a microonde

Se avete poco tempo a disposizione ma non volete rinunciare a realizzare le vostre ricette preferite, il forno a microonde non può mancare nella vostra cucina. Perfetti per realizzare diversi sistemi di cottura, i forni a microonde della Koenig, hanno una potenza che va da 700 a 1000 watt, per una cottura uniforme, ideale per mantenere intatte le sostanze nutritive. Dovete solo scegliere il modello che fa per voi in base alle vostre esigenze, prendendo spunto dalla capacità e dal diametro del piatto: il modello Koenig VIO9 ha una capacità di 25 litri e un piatto del diametro di 27 centimetri, quindi è perfetto per una famiglia numerosa e per preparare velocemente pranzi e cene. I modelli Koening VIO2, VIO4 e VIO8 hanno una capacità di 20 litri e un piatto del diametro di 24,5 centimetri, la scelta giusta per le necessità di tutti i giorni. Tutti i microonde della Koenig permettono di scegliere tra i 6 e i 10 programmi di cottura e assicurano diverse funzioni, come ad esempio lo scongelamento e il riscaldamento. Il design moderno, poi, li rende perfetti per qualsiasi tipo di cucina, a voi non resta che scegliere il modello che più vi rispecchia ad un prezzo scontato.

Bollitore elettrico

Quando è inverno, è piacevole concedersi un tè oppure una tisana: grazie ai bollitori elettrici Koenig avrete l’acqua calda in ogni momento della giornata per gustare la vostra bevanda preferita. I modelli hanno una capacità tra gli 1,2 e gli 1,7 litri e la possibilità di regolare il termostato. Dotati di spegnimento automatico e di coperchio sollevabile, si adattano senza problemi a qualsiasi preparazione: tè, infusi, tisane, latte solubile e persino zuppe. Lo screen digitale LCD rende tutto più semplice perché permette di scegliere la temperatura desiderata, tra i 40° e i 100°, e mantenerla per tutto il tempo che si desidera. Il vetro e l’acciaio li rendono eleganti e adatti alle cucine più diverse.

Frullatore portatile elettrico

Chi segue un regime alimentare sano e fa sport, ma comunque non vuole rinunciare a qualcosa di gustoso, sa che il frullato è la bevanda perfetta per ogni momento della giornata. I frullatori portatili di Koenig trasformano qualsiasi ingrediente in uno spuntino pieno di vitamine ed energia, oltre che in pochissimo tempo. Le quattro lame in acciaio inossidabile frullano tutti gli alimenti grazie anche alla potenza di 300 W. La capacità di 570 ml della bottiglia in plastica senza BPA permette di conservare ogni frullato in modo sicuro per la vostra salute. Se c’è il bisogno di rimanere tutto il giorno fuori casa, le due bottiglie in dotazione e il coperchio da viaggio e in silicone sono perfetti per avere ovunque la giusta carica d’energia. Disponibili in vari colori, come grigio, rosa, rosa pastello, blu pastello e verde pastello, non rimane che scegliere il modello più adatto ad ogni gusto.

Tostapane

Colazione, ma non solo: i tostapane sono l’elettrodomestico giusto per iniziare la giornata in modo goloso, ma anche per un piacevole spuntino. I modelli Koenig, con sei livelli di cottura, si adattano a ogni gusto personale: intelligenti e dotati di vari accessori come il vassoio raccoglibriciole e l’avvolgicavo, hanno anche una funzione per scongelare e riscaldare. Con la loro potenza da 850 a 1700 watt, si può scegliere tra il modello TOS7 che permette di tostare contemporaneamente due fette, l’ideale per chi vive da solo e quello TOS14 che tosta 4 fette con 7 livelli di doratura, adatto a tutta la famiglia. Infine chi ama concedersi una colazione ricca non può fare a meno del modello TOS28 che tosta 4 fette di pane in cassetta o 2 fette di baguette.

Barbecue da viaggio

Il profumo della carne alla griglia è sempre irresistibile, come anche condividerlo con amici e parenti. Il barbecue da viaggio di Koenig è l’ideale per grigliate gustose anche quando si è lontani da casa. La forma rotonda e la griglia da 31 centimetri lo rendono perfetto per diffondere uniformemente il calore e cuocere al punto giusto ogni pietanza. Una volta terminato di cucinare il cibo, inoltre, la griglia può essere rimossa facilmente grazie ai manici di sicurezza per essere pulita e lavata. Da utilizzare sia all’aperto che al chiuso, grazie alla sua particolare struttura, il liquido di cottura non cola sul carbone e quindi non fa fumo. Non bisogna neanche preoccuparsi di come trasportarlo, con la pratica custodia protettiva accompagnerà qualsiasi gita fuori porta.

Raclette

Formaggio, verdure, carne e pesce: ogni ingrediente è pronto ad essere grigliato con la raclette di Koenig, l’elettrodomestico pensato per rendere speciale ogni serata in compagnia. Le otto padelline anti adesive permettono di soddisfare i gusti di ogni invitato e sono anche facilissime da pulire per poter essere riutilizzate tutte le volte che volete. La sua potenza arriva fino a 1200 W e questo rende possibile utilizzare raclette e pietra di cottura allo stesso tempo. Il sistema di sicurezza anti surriscaldamento e i piedini antiscivolo fanno sì che ogni cottura sia priva di rischi per una grigliata spensierata e piena di sapore.

Mini tritatutto elettrico

Dopo averlo usato per la prima volta, non se ne potrà più fare a meno: il mini tritatutto elettrico di Koenig ha una potenza di 320 watt e le sue lame in acciaio inossidabile sono state realizzate in modo da rendere efficiente ogni taglio. L’elettrodomestico è dotato di una ciotola in vetro graduato da un litro per arrivare a una capacità di taglio di 500 ml. Inoltre, c’è anche una seconda ciotola per mantenere fresca ogni preparazione grazie al pratico coperchio. Il design viene reso ancora più elegante dalla finitura cromata nera opaca per un valido aiuto in cucina che si adatta a ogni casa.

