Prova prima, paga poi: come avere 10€ di sconto su Amazon

Dal 1° al 31 dicembre 2021, in occasione delle festività, Amazon ha deciso di regalare 10? di sconto a tutti gli utenti che effettueranno il loro primo ordine Prime "Prova prima, paga poi".

Ecco come funziona e come fare per ottenere lo sconto.

Come funziona Amazon Prime Prova prima, paga poi

"Prova prima, paga poi" è un programma esclusivo di Amazon Prime che consente di provare articoli idonei tra capi di abbigliamento e scarpe per donna, uomo, bambino e neonato prima di acquistarli. Hai a tua disposizione 7 giorni per provare gli articoli a casa tua dopodiché pagherai solo quelli che decidi di tenere, mentre potrai restituire gratuitamente i capi che non vanno bene.

Grazie a questo servizio esclusivo, è quindi possibile usufruire della consegna a domicilio senza costi aggiuntivi e sfruttare il periodo di prova di 7 giorni per trovare i capi adatti a te e provarli direttamente a casa tua.

Gli articoli Prime "Prova prima, paga poi" idonei includono capi di abbigliamento, scarpe e accessori per donna, uomo, bambino e neonato. Puoi identificare gli articoli idonei attraverso l'icona o la dicitura Prime Prova prima, paga poi e puoi provare fino a un massimo di 6 articoli alla volta.

Come ottenere lo sconto su Amazon

Dal primo Dicembre fino a fine anno, i clienti Amazon Prime potranno ottenere 10? di sconto sul loro primo ordine "Prova prima, paga poi" usando il codice promozionale GIFT10.

Per usufruire dello sconto sarà necessario effettuare un ordine di almeno 50? in capi d'abbigliamento idonei al servizio, inserire il codice promozionale GIFT10 al momento dell'acquisto e tenere uno o più prodotti idonei per un valore minimo di 50?.

L'offerta non si applica sugli ordini 1-click.

Il servizio Prime "Prova prima, paga poi" è uno dei tanti vantaggi riservati agli utenti iscritti ad Amazon Prime ed è attualmente disponibile solo per i clienti Amazon Prime che risiedono in Italia

Vuoi sfruttare il servizio Prime Prova prima, paga poi e ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti qui ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!