Casa pulita e priva di polvere con l’aspirapolvere Imetec Piuma Extreme scontata del 35%

Quando puliamo casa, se utilizziamo la scopa abbiamo paura che possa sfuggirci qualche granello di polvere, un’ottima alternativa è la scopa elettrica Imetec Piuma Extreme con uno sconto del 35%

L’apparecchio anche se ha una struttura leggera, è efficace contro la polvere più sottile ed è progettato per trattenere ogni granello, con soli 4 kg può essere utilizzato quotidianamente in totale comodità.

La scopa elettrica senza fili è dotata di una versatile spazzola 3 in 1, adatta a pulire pavimenti in ceramica, parquet e tappeti. Inoltre è perfetta per chi soffre di allergie grazie al doppio filtro Hepa ipoallergenico che trattiene il 99,98% della polvere.

La tecnologia ciclonica è stata realizzata per eliminare l’utilizzo dei sacchetti raccogli polvere di ricambio, basta svuotare il vano raccoglipolvere dopo ogni utilizzo e provvedere alla pulizia dei filtri Hepa, sostituendoli regolarmente.

Adatta anche negli spazi più stretti e difficili da raggiungere, l’aspirapolvere ha la regolazione elettronica della potenza sull’impugnatura, ideale per modulare la potenza di aspirazione in base alla superficie da pulire con un semplice gesto.