Black Friday: scopa ricaricabile 2 in 1 Freedom della Hoover con uno sconto del 63%

Pulire casa velocemente anche quando abbiamo poco tempo è possibile grazie all’aspirapolvere 2 in 1 Freedom della Hoover in offerta grazie al Black Friday con uno sconto del 63%

La nuova scopa senza filo, regala il massimo comfort e flessibilità durante l’utilizzo, perchè permette di pulire tutte le stanze senza cambiare continuamente presa e con un’autonomia di 25 minuti, ma grazie alla batteria a litio e a tempi di ricarica rapidi, la scopa è sempre pronta all’utilizzo.

Perfetta per raggiungere anche gli angoli più difficili, Freedom 2 in 1 si trasforma con un semplice gesto in un comodo aspirapolvere portatile ideale per eliminare polvere e briciole su tutte le superfici.

Per una lunga sessione di pulizia, non c'è bisogno di tenere premuto il tasto di accensione continuamente, basta tirare la levetta e la scopa resterà accesa con un semplice tocco.

L’aspirapolvere Freedom 2 in1 è dotata di una vasta gamma di accessori come la spazzola super sottile che rendono il prodotto versatile e flessibile.

Una volta terminato l’utilizzo non ci resta che appenderlo al pratico supporto a muro in dotazione.